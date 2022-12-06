"Видим такие тенденции": в Воздушных силах сообщили, когда РФ может нанести очередной ракетный удар по Украине

В Воздушных силах заговорили о следующем ракетном ударе.
Россия может нанести новый ракетный удар по территории Украины уже сегодня, 6 декабря, так что украинцам необходимо помнить об опасности с воздуха.
Об этом в эфире телемарафона на Суспільном сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
"Могут повторить сегодня. Во-первых, праздник (День ВСУ — ред.). Во-вторых, видим такие тенденции, что 10-11 октября, 17-18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньше, но все -таки наносили", — сказал Игнат.
Он добавил, что украинцам следует помнить о ракетной угрозе.
"Нужно быть к этому готовым. Вся нация украинская должна жить в таких реалиях, без всякой паники, с холодным умом. А ВСУ будут делать то, что делают лучше всего — защищать граждан, свое государство", — подчеркнул спикер.
Массированная ракетная атака по Украине 5 декабря:
Вчера, 5 декабря, Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Ракеты попали в объекты инфраструктуры и жилые дома, есть погибшие. Из-за обстрелов произошли аварийные отключения света в регионах Украины.
В Киевской области российские оккупанты ракетами попали в энергетический объект, в регионе продолжаются экстренные отключения электричества.
Из-за ракетного удара Одесса осталась без водоснабжения. Все насосные станцы обесточены из-за ракетных обстрелов оккупантов.
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