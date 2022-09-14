"Видим то же, что и в Буче": Зеленский об освобожденных Балаклее и Изюме

Он признался, что в деоккупированном городе увидел то, что и в Буче.

Об этом он сказал "Украинской правде".

По словам президента в Балаклее и Изюме происходило то, что и в Киевской области – пытки, убийства и разрушение инфраструктуры.

"Я от Изюма и Балаклеи… привыкать к таким вещам нельзя, но после Бучи удивленными теми шагами, которые делали российские террористы, мы уже не будем, потому что видим то же самое. Снова пытки… снова разрушение: школы, садики… У них ( российских оккупантов – ред.) один и тот же след. Ничего нового я не увидел", — сказал Зеленский.

Он добавил, что оставшиеся в Изюме жители рады видеть ВСУ, а некоторые — в шоке.

"Они не понимают, что происходит. Потому что пол года света нет, воды нет, электричества нет. Пол года они были в оккупации и боялись выйти. Они боятся в принципе каких-то изменений", — добавил президент.

Напомним, что в Балаклее правоохранители обнаружили тела мужчин с простреленными головами и связанными руками.

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