"Видим, у нее уже сил нет": херсонских ребят, которые вытащили девочку из воды, подадут на звание "Герой-спаситель"

"Видим, у нее уже сил нет": херсонских ребят, которые вытащили девочку из воды, подадут на звание "Герой-спаситель"

Ребята случайно услышали крики девочки.

Ребят, спасших девушку из ледяной воды в селе Староселье Бериславского района, херсонские спасатели хотят подать на Всеукраинскую акцию "Герой-спаситель года".

Об этом пишет "Суспільне".

13-летняя Альбина вспоминает: 29 декабря впервые решила покататься на речном льду. Прошла метров 20 и внезапно очутилась в ледяной воде.

"Я руками держалась за лед и пыталась на него вылезть, но он проламывался постоянно. Страшно было, кричала "помогите". Меня уже назад начало относить и вниз тянуть. Трудно было", — говорит девушка.

Трое ее друзей, по словам девушки, тоже провалились в воду, выбрались самостоятельно и убежали.

Крики Альбины в 300 метрах услышали чудом, говорит 11-классник Данило. Он вместе с братом просто вышли выпить кофе во двор.

" Стоим, слышим на реке какие-то крики. Богдан кричит: "Беги за канатом". Я принес. Богдан – на междудорожье, я нашел бревно. Привязали бревно, забрасывали. Она вцепилась в него, начали тянуть", — говорит Данило Белоконь. .

"Метров 10 она сама проламывала лед, а потом мы видим — у нее уже сил нет. Я разделся полностью, начал лед ей навстречу ногами проламывать, пока не остался маленький лоскуток, который уже легко проломился. Мы ее вытащили на крепкий лед, я помог ей выбраться, а потом канатами вытащили к берегу. Сняли рюкзак, сняли куртку, потом мой брат взял ее на плечо и понес к себе домой. Тем временем Руслан набрал скорую помощь и нам рассказали, что дальше делать", — сказал Богдан.

Действия ребят были разумными и своевременными, считает начальник пожарно-спасательного отряда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области Сергей Коваленко.

"Ребята в этой ситуации действовали правильно. Главное, что не растерялись, оказали помощь потерпевшей. Этих детей мы будем подавать на "Герой-спаситель года" и поощрять их будем", — говорит спасатель.

Ребята считают свой поступок обычным. Не прийти на помощь, говорят, не разрешила бы совесть.

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