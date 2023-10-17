Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Видимость – 30 м: Карпаты засыпало снегом (атмосферное фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
483
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Видимость – 30 м: Карпаты засыпало снегом (атмосферное фото)

Снег в Карпатах 17 октября / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Температура воздуха опустилась до -6°С.

На одной из самых высоких вершин украинских Карпат горе Пип Иван Черногорский замело снегом и ударила минусовая темрература.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост во вторник, 17 октября.

"По состоянию на 08:30, 17.10.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 30 м), ветер западный, 7 м/с, температура воздуха -6°С", — говорится в сообщении.

Под сообщением украинцы оставляют увлекательные комментарии:

  • "Мистически красиво,
  • Зима снова подкралась внезапно,
  • Хорошо там как! Хочу еще раз там побывать! Там какие-то странные ощущения!
Снег в Карпатах 17 октября / © facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост
Снег в Карпатах 17 октября / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в Карпатах ночью ожидается от 1°тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
483
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация