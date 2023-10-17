Видимость – 30 м: Карпаты засыпало снегом (атмосферное фото)

На одной из самых высоких вершин украинских Карпат горе Пип Иван Черногорский замело снегом и ударила минусовая темрература.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост во вторник, 17 октября.

"По состоянию на 08:30, 17.10.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 30 м), ветер западный, 7 м/с, температура воздуха -6°С", — говорится в сообщении.

Под сообщением украинцы оставляют увлекательные комментарии:

"Мистически красиво,

Зима снова подкралась внезапно,

Хорошо там как! Хочу еще раз там побывать! Там какие-то странные ощущения!

Снег в Карпатах 17 октября / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в Карпатах ночью ожидается от 1°тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла.

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