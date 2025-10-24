ТСН в социальных сетях

Відключення света в Украине 25 октября: где и какие ограничения будут действовать

На 25 октября в отдельных регионах вводятся графики отключений.

Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

В пятницу, 25 октября, в части Украины будут меры ограничения потребления. Все из — за последствий массированных атак России на нашу энергосистему.

Об этом пишет «Укрэнерго».

Время и объем ограничений будут следующими:

  • Графики почасовых отключений (ГБО): будут применяться с 07:00 до 23:00 объемом от 1 до 2 очередей.

  • Графики ограничения мощности: вводятся с 08:00 до 23:00 для промышленных потребителей.

В компании подчеркнули, что объем ограничений может изменяться. Также призвали потребителей следить за обновлением на официальных страницах местных облэнерго.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее бережливо», — отметили в «Укрэнерго».

Напомним, Россия в ночь на пятницу, 24 октября, атаковали энергетические объекты Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областей. Графики отключения света сегодня будут действовать в период с 07:00 до 23:00.

Ранее сообщалось, нынешней зимой цены на электроэнергию повышаться не будут и останутся неизменными.

