-
- Украина
- 287
- 1 мин
Відключення света в Украине 25 октября: где и какие ограничения будут действовать
На 25 октября в отдельных регионах вводятся графики отключений.
В пятницу, 25 октября, в части Украины будут меры ограничения потребления. Все из — за последствий массированных атак России на нашу энергосистему.
Об этом пишет «Укрэнерго».
Время и объем ограничений будут следующими:
Графики почасовых отключений (ГБО): будут применяться с 07:00 до 23:00 объемом от 1 до 2 очередей.
Графики ограничения мощности: вводятся с 08:00 до 23:00 для промышленных потребителей.
В компании подчеркнули, что объем ограничений может изменяться. Также призвали потребителей следить за обновлением на официальных страницах местных облэнерго.
«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее бережливо», — отметили в «Укрэнерго».
Напомним, Россия в ночь на пятницу, 24 октября, атаковали энергетические объекты Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областей. Графики отключения света сегодня будут действовать в период с 07:00 до 23:00.
Ранее сообщалось, нынешней зимой цены на электроэнергию повышаться не будут и останутся неизменными.