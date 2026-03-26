Виктор и Елена Пинчуки расширяют сеть RECOVERY: в Киеве открыт 19-й реабилитационный центр для военных

Это уже четвертый центр RECOVERY в Киевской области, который оказывает качественную, доступную и доказательную реабилитационную помощь. Проект RECOVERY является примером эффективного партнерства между частным сектором и государством, когда благотворители создают инновационные реабилитационные центры на базе государственных медицинских учреждений.

Виктор Пинчук, основатель проекта RECOVERY:

«Мы открываем уже 19-й центр сети RECOVERY, и это действительно мощная и современная сеть центров физической реабилитации в стране. За это время более 43 тысяч наших героев и героинь уже прошли восстановление. Философия проекта, который мы начали вместе с моей женой Еленой: наши защитники борются за независимость на фронте, и если с ними что-то случается, они должны знать, что здесь мы сделаем все, чтобы они чувствовали свою независимость. Именно поэтому мы развиваем эту сеть по всей стране, чтобы отблагодарить наших героев и обеспечить им лучшее восстановление».

Центр оснащен инновационным оборудованием, которое покрывает весь спектр функциональных нарушений, в частности, полученных в результате огнестрельных ранений и минно-взрывных травм. Так используются системы с виртуальной реальностью (VR) и биологической обратной связью, позволяющие эффективно восстанавливать двигательные функции и координацию.

В лечебно-реабилитационной зоне за счет проекта RECOVERY обустроили зал физической терапии, кабинет индивидуальных занятий по физической реабилитации, кабинеты эрготерапии, ассистивных технологий, лазерной терапии, физиотерапии, массажа, психотерапевта, терапевта речи и речи. Пространство обустроили полностью безбарьерным для пациентов: широкие дверные проемы, отсутствие порогов, медицинское антискользящее напольное покрытие, поручни в коридорах, инклюзивные санитарные узлы.

К обустройству реабилитационного центра присоединились городские власти Киева по инициативе мэра Виталия Кличко, в частности создав палатное отделение на 36 коек.

Восстановление военных обеспечивает мультидисциплинарная команда специалистов – врачи физической и реабилитационной медицины (ФРМ), физические терапевты и их ассистенты, эрготерапевт, терапевт языка и речи, психологи, а также техники ортезисты-протезисты. Команда регулярно повышает квалификацию и внедряет современные подходы к реабилитации в рамках образовательного направления RECOVERY.

Татьяна Осипчук, заведующая реабилитационным центром RECOVERY в Киеве:

«Восстановление военных — это не только о лечении травмы, но прежде всего о человеке, его потребностях и целях. Именно поэтому мультидисциплинарный подход является ключевым: он позволяет одновременно работать с физическими, психологическими и социальными последствиями войны. Когда команда специалистов действует слаженно, это помогает не просто снизить симптомы, а восстановить функциональность и вернуть наших защитников и защитниц к активной жизни».

Образовательное направление для специалистов – один из приоритетов RECOVERY. Проект развивает профессиональное сообщество и открывает доступ к обучению не только специалистам сети, но и всей сфере специалистов физической реабилитации. Уже 6500 медицинских специалистов приняли участие в образовательных мероприятиях. В рамках инициативы также организованы международные стажировки в 11 странах - Австрии, Бельгии, Дании, Эстонии, Латвии, Литве, Норвегии, США, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Благодаря высокотехнологичному оборудованию и квалификации специалисты обеспечивают качественную, доступную и доказательную реабилитационную помощь. Инновационные центры RECOVERY предоставляют бесплатные услуги в Виннице, Днепровщине (три центра), Киевщине (четыре центра), в Луцке, Львове, Одессе (два центра), Полтаве, Ровно, Хмельницком, Тернополе, Черкассах, Чернигове и Черновцах. В общей сложности в центрах национальной сети уже получили реабилитационную помощь более 43 000 пациентов.