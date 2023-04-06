Виктор Ющенко рассказал о своей первой поездке на Донбасс: "Этот край меня не поддерживал"

Третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал о своих поездках на Донбасс. Он говорит, что этот край его не поддерживал.

Виктор Ющенко вспомнил свою первую поездку на Донбасс. Он говорит, что этот край в свое время его не поддерживал.

Об этом экспрезидент рассказал в интервью Егору Гордееву.

“Я помню свою первую поездку на Донбасс после выборов. Это тот край, который меня не поддерживал. На бигбордах висел такой рисунок — я в ССовской форме, в американской шляпе, — ну у меня зять американский, пули здесь денешься — а также карта Украины. Моего отца нацисты пытали в Освенциме. А меня нарисовали донецкие ребята в ССовской форме с ножницами, которыми я якобы резал по Днепру Украину. Мне тогда было больно, потому что это несправедливо, это ложь. Больно от того, что очень многие даже демократически ориентированные силы имели заигрывание в Россию и оно у некоторых не закончилось и до сегодняшнего дня”, — говорит Виктор Ющенко.

Также он добавил, что Путин и его сторонники буквально проникли в украинскую политику, где выросли своих лидеров.

“Если мы говорили о европейском процессе, где за 15-20 лет образовался российский фашизм из-за коррупции по отношению к национальным парламентам, то надо иметь в виду, что одним из пациентов этой политики была Украина, где Путин и спецслужбы так проникли в нашу украинскую политику, выросли свои политические силы и лидеры, которые мутили воду так, что нам свобода, демократия и свободная журналистика давались очень дорого. Иногда деньги делали большее дело, чем национальное осознание. По этим временам я не жалею”, — подчеркнул третий президент.

Напомним, что третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что его 19-летний сын Тарас получил предложения на обучение от десяти лучших университетов мира.

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