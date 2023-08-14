Виктория Петрушенко уверенно опережает оппонентов: в Винницком медицинском университете стартует ректорская избирательная кампания

В Винницком национальном медицинском университете им. Н. И. Пирогова 12 сентября пройдут выборы ректора.

Избирательная гонка привлекла пристальное внимание профессиональных медиков, ведь предыдущий руководитель университета работал на этом посту почти 35 лет.

За ректорское кресло борются три кандидата, их зарегистрировал Министерство Здравохранения:

1. Виктория Петрушенко (назначенная Министерством действующая и. о. ректора, доктор медицинских наук, профессор, по специальности – врач-хирург);

1. Светлана Жук (доктор медицинских наук, профессор, по специальности – врач-акушер-гинеколог);

1. Олег Власенко (доктор медицинских наук, профессор, по специальности – физиолог-теоретик).

Выборы проходят впервые в истории университета после увольнения бывшего ректора – 82-летнего академика-физиолога, в прошлом политика-регионала, Василия Мороза.

Хотя избирательная кампания еще не закончилась, ее тенденция очевидна – это увеличение количества женщин в конкуренции за ректорскую должность.

К слову, Виктория Петрушенко всего восемь месяцев исполняет обязанности ректора заведения, а Олег Власенко уже восьмой год работает на проректорской должности. Светлана Жук в свою очередь не работает в ВНМУ, представляет на выборах Киевский Национальный университет здравоохранения Украины имени Платона Шупика.

Поскольку выборы в Винницком национальном медицинском университете проходят впервые за 35 лет, Всеукраинский союз парамедиков совместно с социологами провел предварительный анонимный рейтинговый опрос среди 120 представителей Винницкого медуниверситета.

Результат оказался следующим:

1 место: Виктория Петрушенко (≈74,2%)

2 место: Олег Власенко (≈17,5%)

3 место: Светлана Жук (≈0,8%)

Вариант "Против всех" выбрали ≈3,3% респондентов. «Сложно ответить» – ≈4,2%.

Полученные данные отображают предварительные результаты опроса и не являются константой.

До выборов еще месяц. Окончательные данные покажут официальные результаты после 12 сентября.