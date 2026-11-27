Взрывы. / © Associated Press

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Ранним утром 27 ноября фиксируют движение российских реактивных беспилотников. В нескольких регионах Украины объявлена «желтая» воздушная тревога. В Днепре раздавались взрывы.

Что известно о движении БпЛА на сегодняшнее утро – читайте в материале ТСН.ua.

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Утренние взрывы в Днепре

В Днепре с 07:50 до 08:07 была объявлена воздушная тревога. После 08:00 в городе был слышен звук взрыва. Власти сообщили об атаке на областной центр.

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Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил , что РФ атаковала Днепр беспилотником.

«Загорелся частный дом. Информация о пострадавших уточняется», – подчеркнул чиновник.

Ночной удар по Украине

В утреннем отчете Воздушные силы ВСУ сообщили , что ночью против 27 ноября российская армия атаковала с семи направлений 155 ударными беспилотниками разных типов. В частности, Shahed, Гербера и дронами-имитаторами Пародия.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить и подавить 110 беспилотников, в том числе 51 реактивный Shahed. В то же время, зафиксировано попадание вражеских беспилотников на 27 локациях, а на четырех местах упали обломки сбитых целей.

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Утренняя атака на Украину

По состоянию на 08:30 Воздушные Силы ВСУ предупреждают о движении российского реактивного беспилотника из Брянской области в направлении севера Черниговщины.

В Днепропетровской области зафиксировали реактивный БпЛА вблизи Юрьевки. Еще один вражеский беспилотник двигается мимо Магдалиновки в направлении Полтавской области.

Также российские ударные дроны направляются в Харьков с северного направления.

Карта тревог по состоянию на 08:35 пятницы, 27 ноября.

По данным Воздушных сил по состоянию на 07:00 из Брянской области РФ зафиксировали движение новых реактивных БПЛА в направлении севера Черниговщины.

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Кроме того, ударный беспилотник двигается в Харьков с северного направления. В Николаевской области зафиксировали движение вражеского реактивного беспилотника, направляющегося на Новый Буг. Другой дрон держит курс Херсонщины - следует на Архангельское.

Карта тревог по состоянию на 07:10 пятницы, 27 ноября.

РФ готовит новую атаку - что известно

Накануне днем президент Владимир Зеленский заявил, что Россия подготовила новую массированную атаку на Украину . Он предупредил, что враг находится в финальной стадии. По данным разведки, под прицелом снова окажутся энергетическая система, логистика и критические объекты в общинах.

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