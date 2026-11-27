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С утра РФ запускает волны реактивных дронов: где произошли взрывы и сейчас есть угроза (обновлено)
Украинцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Ранним утром 27 ноября фиксируют движение российских реактивных беспилотников. В нескольких регионах Украины объявлена «желтая» воздушная тревога. В Днепре раздавались взрывы.
Что известно о движении БпЛА на сегодняшнее утро – читайте в материале ТСН.ua.
Утренние взрывы в Днепре
В Днепре с 07:50 до 08:07 была объявлена воздушная тревога. После 08:00 в городе был слышен звук взрыва. Власти сообщили об атаке на областной центр.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил , что РФ атаковала Днепр беспилотником.
«Загорелся частный дом. Информация о пострадавших уточняется», – подчеркнул чиновник.
Ночной удар по Украине
В утреннем отчете Воздушные силы ВСУ сообщили , что ночью против 27 ноября российская армия атаковала с семи направлений 155 ударными беспилотниками разных типов. В частности, Shahed, Гербера и дронами-имитаторами Пародия.
Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить и подавить 110 беспилотников, в том числе 51 реактивный Shahed. В то же время, зафиксировано попадание вражеских беспилотников на 27 локациях, а на четырех местах упали обломки сбитых целей.
Утренняя атака на Украину
По состоянию на 08:30 Воздушные Силы ВСУ предупреждают о движении российского реактивного беспилотника из Брянской области в направлении севера Черниговщины.
В Днепропетровской области зафиксировали реактивный БпЛА вблизи Юрьевки. Еще один вражеский беспилотник двигается мимо Магдалиновки в направлении Полтавской области.
Также российские ударные дроны направляются в Харьков с северного направления.
По данным Воздушных сил по состоянию на 07:00 из Брянской области РФ зафиксировали движение новых реактивных БПЛА в направлении севера Черниговщины.
Кроме того, ударный беспилотник двигается в Харьков с северного направления. В Николаевской области зафиксировали движение вражеского реактивного беспилотника, направляющегося на Новый Буг. Другой дрон держит курс Херсонщины - следует на Архангельское.
РФ готовит новую атаку - что известно
Накануне днем президент Владимир Зеленский заявил, что Россия подготовила новую массированную атаку на Украину . Он предупредил, что враг находится в финальной стадии. По данным разведки, под прицелом снова окажутся энергетическая система, логистика и критические объекты в общинах.