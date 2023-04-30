Вилла в Испании и миллионы за "белые билеты": в ОК "Південь" отреагировали на скандал вокруг одесского военкома

Руководитель Одесского областного ТЦК и СП устранен на время проведения проверки от выполнения служебных обязанностей.

На скандальную информацию о руководителе Одесского областного ТЦК и СП Евгении Борисове, которого подозревают в том, что он якобы злоупотреблял своим служебным положением и благодаря этому приобрел виллу в Испании стоимостью почти 4 млн евро, отреагировали в Оперативном командовании "Південь".

Заявление военных на этот счет было опубликовано в воскресенье, 30 апреля.

“Обвинения в коррупции или незаконном обогащении в адрес одного из начальников территориального центра комплектования и социальной поддержки вредят высокому уровню доверия к Вооруженным Силам Украины и дискредитируют важный сегодня процесс мобилизации. Вооруженные Силы Украины будут безоговорочно способствовать расследованию всех обнародованных данных”, — говорится в заявлении.

В ОК "Південь" добавили, что по этому поводу назначена служебная и профильная проверки по направлениям соответствующих структур. Руководитель Одесского областного ТЦК и СП отстранен на время проведения проверки от выполнения служебных обязанностей.

"Дождитесь результатов проверки, обнародования информации компетентными органами, а в случае ее подтверждения — не отождествляйте действия отдельных персоналий со всей армией, которая остается верной присяге и достойно служит народу Украины", — призывают в командовании.

Ранее экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что Борисов продавал по 5 тысяч евро "белые билеты", а также "воровал на обеспечении военных". Именно благодаря таким злоупотреблениям, по его словам, одесский военком приобрел виллу в испанском городе Марбелье стоимостью 3 млн. 950 тысяч евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены в том же городе — за 2 млн. евро.

Напомним, в Украине за время проведения мобилизации военными в некоторых территориальных центрах комплектования выстроили коррупционные схемы. За отсрочку от армии от военнообязанных требуют немалые суммы.

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