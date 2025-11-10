«Свободные волны», хабы и сообщества: как Метинвест Ахметова формирует собственную систему реинтеграции ветеранов

Реклама

В Украине постепенно формируется уникальная система поддержки и реинтеграции ветеранов, в которой важную роль играет бизнес. Группа Метинвест создает комплексную экосистему помощи защитникам: она охватывает путь военного от мобилизации к возвращению в коллектив, развивает ветеранские сообщества и сотрудничает с общественными инициативами по психологической и социальной адаптации бывших военных. Об этом рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций Метинвеста Олег Давыденко во время мероприятия «Реабилитация военнослужащих: международный опыт и украинские реалии», состоявшегося в Киеве с участием представителей власти, силовых структур, медицины, бизнеса и общественного сектора.

«Интеграция ветеранов в гражданскую жизнь – это ответственность каждого, не только руководителя. Мы поддерживаем защитников на каждом этапе, учим коллективы взаимодействовать с вернувшимися с фронта», - отметил Давыденко.

По его словам, Метинвест реализует ряд программ поддержки, в частности «Свободные волны» в Каменском, Кривом Роге и Запорожье – там ветераны проходят реабилитацию через плавание. Участие в проекте уже приняли более 430 человек.

Еще одна инициатива – «Общайся. Ветеран», серия открытых встреч с юристами, психологами и социальными работниками, где ветераны могут поделиться опытом и получить помощь.

Такие инициативы должны перерастать в национальные программы. Бизнес дает пример, государство подхватывает, общественные организации добавляют свой опыт – и вместе формируется целостная система поддержки ветеранов», - подчеркнул Давыденко.

Он также подчеркнул, что украинский опыт реинтеграции уникален – ведь наши ветераны продолжают работать в условиях войны. В то время как на территории США, опыт которых Украина перенимает, войны не было уже 150 лет, там ветераны возвращаются к действительно мирной жизни.

«Наши ветераны вчера защищали страну, сегодня держат экономический тыл, а завтра будут восстанавливать государство. Именно эти люди сделают Украину более сильной», - резюмировал Давиденко.

Группа Метинвест Рината Ахметова вошла в рейтинг 50 лучших работодателей Украины по версии NV и Odgers. Компанию отметили поддержку работников во время войны, программы реинтеграции ветеранов и развитие персонала. С начала полномасштабного вторжения компания инвестировала более 28 млрд грн в отечественную экономику и предоставила 9,7 млрд грн помощи Украине, в том числе 5,2 млрд грн — ВСУ в рамках инициативы «Стальной фронт».