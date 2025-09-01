Винирный предатель: Сеть гудит из-за новых зубов и пластики Януковича

Изменение внешности Виктора Януковича вызвало шквал обсуждений / © ТСН.ua

После побега из Украины четвертый президент Виктор Янукович надолго исчез из публичного пространства. Однако его внезапное появление у российских медиа вызвало бурные обсуждения.

Видео с 75-летним Януковичем, чей облик заметно изменился, сразу стал предметом активных дискуссий.

ТСН.ua собрал реакцию пользователей соцсетей на внезапное появление Януковича в российских СМИ.

Янукович снова «засветился» на российских телеканалах

В понедельник 1 сентября на пропагандистских телеканалах России неожиданно появился четвертый президент Украины и беглец Виктор Янукович.

Его видеообращение быстро распространилось в Сети. Однако не только его появление на телевидении вызвало удивление многих, но и то, что он говорил.

На этот раз беглый президент заявил, что якобы работал над сближением Украины с ЕС и «ставил задачу вступления Украины в ЕС». В то же время он посетовал, что «европейцы вели себя некорректно» и «выказывали высокомерие».

Дата публикации 17:34, 01.09.25 Количество просмотров 87 Янукович снова открыл рот, чтобы болтать - а там новые белоснежные зубы

Янукович заявил, что был «категорическим противником» вступления Украины в НАТО, поскольку считал, что членство в Альянсе привело бы к «гражданской войне».

Напомним, ранее Янукович уже обращался к украинцам после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Тогда он подверг критике новую власть, а также призвал к окончанию войны «путем взаимных уступок».

В частности, в марте 2022 года в СМИ распространялась информация, что РФ привозила Виктора Януковича в Минск и планировала его провозгласить «президентом Украины».

После этого о беглом президенте почти было не слышно, пока журналисты не обнаружили, что в России Янукович поселился в большом имении под названием «Благодать», который напоминает его бывшую резиденцию.

По данным СМИ, четвёртый президент Украины поселился в Сочи на склоне горы Благодать.

Апгрейд Януковича бросился в глаза: виниры увидели все

Видео, в котором Виктор Янукович рассказывает о своей «тяжелой работе» со своими старыми тезисами, задело пользователей Сети.

Большинство пользователей заметили, что внешность Януковича заметно изменилась, что может свидетельствовать о ряде косметических процедур. Лоб выглядит застывшим, как после инъекций ботокса, а подозрительно подтянутые скулы и подбородок указывают на возможное использование филлеров или липолитиков.

Некоторые юзеры заметили, что результат этих процедур оказался неутешительным: вместо омоложения Янукович получил асимметричное лицо с отсутствием мимики.

Четвертый президент Украины Виктор Янукович

Опубликованное видео с Виктором Януковичем мгновенно стало наиболее обсуждаемым среди пользователей соцсетей.

Наиболее привлекли внимание новые зубы беглого президента — виниры с их неестественно белым цветом (это фарфоровые или керамические накладки, заменяющие внешний слой зубов — Ред.).

Виктор Янукович с винирами

Сеть мгновенно заполонили саркастические сообщения и иронические мемы:

«Когда я говорил, что хочу белую полосу в жизни, я имел в виду не фарфоровые зубы Януковича»;

«Из козырей ходят. Ох, какие зубы у енакиевского вора шапок, Януковича»;

«Януковичу сделали зубы из краденого украинского унитаза — теперь все это обсуждают онлайн»;

«У Януковича новые зубы! Это все новости сегодня Зачем его вытащили — непонятно. Может, чтоб зубы показать. А то поставил, а никто не видит», — написали пользователи соцсети.

Некоторые вспоминали его бывшую жену Людмилу Янукович, у которой улыбка была не такая «сияющая».

Людмила Янукович

Почему Янукович снова появился на телевидении

Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль развернул многовекторную информационную кампанию. Она направлена на подрыв поддержки Украины и участие европейских партнеров в мирном процессе.

Эта пропаганда возлагается на три основных положения:

обвинение ЕС в затягивании войны;

ядерные угрозы в адрес Запада;

утверждение о неизбежной победе России. Цель этой кампании — подрыв доверия США к европейским правительствам.

«Смотрите, какое дерьмо достали из нафталина. Сделал пластику. Говорит, всегда был евроинтеграцией. У Путина очевиден кризис жанра. Если снова достают это чучело — значит, никаких новых идей, никаких инструментов. Бессилие», — считает журналист Денис Казанский.

В то же время политолог Максим Несвитайлов в эфире телемарафона рассказал, что Янукович появился на телевидении как обычно — в неподходящий для этого момент.

«У них (в России — Ред.) с Януковичем какая-то очень странная история. Они его достают супер рандомно и как-то всегда невпопад. Просто такие листают, перебирают документы и такие: «О, у нас там Янукович в Ростове, а давай контент сделаем», — сказал политолог.

Он привел пример, что когда-то СМИ использовали такой подход: когда не о чем говорить, то говорили о «чупакабре».

«Он был нашим президентом. Отрабатывающий ботокс и виниры очевидно. Не знаю, успел ли ему сын зубы сделать, или это уже по нему российская стоматология поработала», — иронически добавил Несвитайлов.

Кто из предателей Украины имеет виниры

Кроме одиозного Януковича, у виниров были ряд предателей Украины.

Среди них — Анна Герман, бывшая соратница и советница четвертого президента Украины.

Она тесно сотрудничала с Януковичем в период его премьерства и президентства, была пресс-секретарем и занимала разные должности во власти. Герман голосовала за так называемые диктаторские законы 16 января 2014 года, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.

Анна Герман / © President.gov.ua

Ее обвиняют в сотрудничестве с бежавшим из Украины режимом Януковича, который был заочно осужден за государственную измену. Она фигурировала по делам, связанным с государством изменой Януковичу, давала показания в суде как свидетель защиты. Кроме того, в интернете есть сообщение, что она умалчивает о полномасштабном вторжении РФ в Украину и поддерживала пророссийские взгляды.

Также белоснежная улыбка кумовья Владимира Путина — Виктор Медведчук вместе и его жена Оксана Марченко.

Кум Путина Виктор Медведчук / © Associated Press

В частности, 19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины.

Оксана Марченко и Виктор Медведчук

Еще одна бывшая звезда украинского шоубиза, а теперь откровенная поклонница путинизма с сияющей улыбкой — Ани Лорак, после начала полномасштабного вторжения России в Украину прекратила концертную деятельность в Украине и переехала в Россию.

Она получила российское гражданство в июне 2025 года, что вызвало широкую критику в Украине и признано предательством Родины. Лорак избегает публичных заявлений о войне и продолжает выступать на русских сценах.

Ани Лорак

В то же время она утверждает, что не оказывает военной помощи и занимается благотворительностью для сирот и переселенцев из Украины.

