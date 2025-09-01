- Дата публикации
-
Категория
Украина
- Количество просмотров
- 981
- Время на прочтение
- 5 мин
Винирный предатель: Сеть гудит из-за новых зубов и пластики Януковича
Бывший президент Украины Виктор Янукович неожиданно появился в российских медиа после продолжительного молчания. Его обновленный вид и причина такого воссоединения с публичным пространством вызвали волну обсуждений.
После побега из Украины четвертый президент Виктор Янукович надолго исчез из публичного пространства. Однако его внезапное появление у российских медиа вызвало бурные обсуждения.
Видео с 75-летним Януковичем, чей облик заметно изменился, сразу стал предметом активных дискуссий.
ТСН.ua собрал реакцию пользователей соцсетей на внезапное появление Януковича в российских СМИ.
Янукович снова «засветился» на российских телеканалах
В понедельник 1 сентября на пропагандистских телеканалах России неожиданно появился четвертый президент Украины и беглец Виктор Янукович.
Его видеообращение быстро распространилось в Сети. Однако не только его появление на телевидении вызвало удивление многих, но и то, что он говорил.
На этот раз беглый президент заявил, что якобы работал над сближением Украины с ЕС и «ставил задачу вступления Украины в ЕС». В то же время он посетовал, что «европейцы вели себя некорректно» и «выказывали высокомерие».
Янукович заявил, что был «категорическим противником» вступления Украины в НАТО, поскольку считал, что членство в Альянсе привело бы к «гражданской войне».
Напомним, ранее Янукович уже обращался к украинцам после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Тогда он подверг критике новую власть, а также призвал к окончанию войны «путем взаимных уступок».
В частности, в марте 2022 года в СМИ распространялась информация, что РФ привозила Виктора Януковича в Минск и планировала его провозгласить «президентом Украины».
После этого о беглом президенте почти было не слышно, пока журналисты не обнаружили, что в России Янукович поселился в большом имении под названием «Благодать», который напоминает его бывшую резиденцию.
По данным СМИ, четвёртый президент Украины поселился в Сочи на склоне горы Благодать.
Апгрейд Януковича бросился в глаза: виниры увидели все
Видео, в котором Виктор Янукович рассказывает о своей «тяжелой работе» со своими старыми тезисами, задело пользователей Сети.
Большинство пользователей заметили, что внешность Януковича заметно изменилась, что может свидетельствовать о ряде косметических процедур. Лоб выглядит застывшим, как после инъекций ботокса, а подозрительно подтянутые скулы и подбородок указывают на возможное использование филлеров или липолитиков.
Некоторые юзеры заметили, что результат этих процедур оказался неутешительным: вместо омоложения Янукович получил асимметричное лицо с отсутствием мимики.
Опубликованное видео с Виктором Януковичем мгновенно стало наиболее обсуждаемым среди пользователей соцсетей.
Наиболее привлекли внимание новые зубы беглого президента — виниры с их неестественно белым цветом (это фарфоровые или керамические накладки, заменяющие внешний слой зубов — Ред.).
Сеть мгновенно заполонили саркастические сообщения и иронические мемы:
«Когда я говорил, что хочу белую полосу в жизни, я имел в виду не фарфоровые зубы Януковича»;
«Из козырей ходят. Ох, какие зубы у енакиевского вора шапок, Януковича»;
«Януковичу сделали зубы из краденого украинского унитаза — теперь все это обсуждают онлайн»;
«У Януковича новые зубы! Это все новости сегодня Зачем его вытащили — непонятно. Может, чтоб зубы показать. А то поставил, а никто не видит», — написали пользователи соцсети.
Некоторые вспоминали его бывшую жену Людмилу Янукович, у которой улыбка была не такая «сияющая».
Почему Янукович снова появился на телевидении
Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль развернул многовекторную информационную кампанию. Она направлена на подрыв поддержки Украины и участие европейских партнеров в мирном процессе.
Эта пропаганда возлагается на три основных положения:
обвинение ЕС в затягивании войны;
ядерные угрозы в адрес Запада;
утверждение о неизбежной победе России. Цель этой кампании — подрыв доверия США к европейским правительствам.
«Смотрите, какое дерьмо достали из нафталина. Сделал пластику. Говорит, всегда был евроинтеграцией. У Путина очевиден кризис жанра. Если снова достают это чучело — значит, никаких новых идей, никаких инструментов. Бессилие», — считает журналист Денис Казанский.
В то же время политолог Максим Несвитайлов в эфире телемарафона рассказал, что Янукович появился на телевидении как обычно — в неподходящий для этого момент.
«У них (в России — Ред.) с Януковичем какая-то очень странная история. Они его достают супер рандомно и как-то всегда невпопад. Просто такие листают, перебирают документы и такие: «О, у нас там Янукович в Ростове, а давай контент сделаем», — сказал политолог.
Он привел пример, что когда-то СМИ использовали такой подход: когда не о чем говорить, то говорили о «чупакабре».
«Он был нашим президентом. Отрабатывающий ботокс и виниры очевидно. Не знаю, успел ли ему сын зубы сделать, или это уже по нему российская стоматология поработала», — иронически добавил Несвитайлов.
Кто из предателей Украины имеет виниры
Кроме одиозного Януковича, у виниров были ряд предателей Украины.
Среди них — Анна Герман, бывшая соратница и советница четвертого президента Украины.
Она тесно сотрудничала с Януковичем в период его премьерства и президентства, была пресс-секретарем и занимала разные должности во власти. Герман голосовала за так называемые диктаторские законы 16 января 2014 года, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.
Ее обвиняют в сотрудничестве с бежавшим из Украины режимом Януковича, который был заочно осужден за государственную измену. Она фигурировала по делам, связанным с государством изменой Януковичу, давала показания в суде как свидетель защиты. Кроме того, в интернете есть сообщение, что она умалчивает о полномасштабном вторжении РФ в Украину и поддерживала пророссийские взгляды.
Также белоснежная улыбка кумовья Владимира Путина — Виктор Медведчук вместе и его жена Оксана Марченко.
В частности, 19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины.
Еще одна бывшая звезда украинского шоубиза, а теперь откровенная поклонница путинизма с сияющей улыбкой — Ани Лорак, после начала полномасштабного вторжения России в Украину прекратила концертную деятельность в Украине и переехала в Россию.
Она получила российское гражданство в июне 2025 года, что вызвало широкую критику в Украине и признано предательством Родины. Лорак избегает публичных заявлений о войне и продолжает выступать на русских сценах.
В то же время она утверждает, что не оказывает военной помощи и занимается благотворительностью для сирот и переселенцев из Украины.
