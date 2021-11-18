Винницкая область стала "красной": какие ограничения действуют в регионе

Большинство ограничений касается невакцинированных украинцев.
С четверга, 18 ноября, Винницкая область переходит в "красную" зону карантина.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 ноября.
Решение усилить в регионе карантин приняла Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности еще в начале этой недели. Отныне массовые мероприятия по региону доступны только для вакцинированных от коронавируса. Работать смогут те заведения питания и торговли, в которых все сотрудники привиты.
Сертификаты вакцинации понадобятся и тем, кто хочет и дальше пользоваться общественным транспортом. Местные власти призывают людей вакцинироваться, ведь все госпитализированные с диагнозом COVID не были привиты.
Как сообщалось, ученые Института молекулярной биологии и генетики провели исследование и выявили 11 разных вариантов штамма "Дельта" в Украине. Они происходят из США, Великобритании и других стран Европы, а также из Африки. Исследование было проведено по заказу Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.