Винницкая область стала "красной": какие ограничения действуют в регионе

Большинство ограничений касается невакцинированных украинцев.

С четверга, 18 ноября, Винницкая область переходит в "красную" зону карантина.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 ноября.

Решение усилить в регионе карантин приняла Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности еще в начале этой недели. Отныне массовые мероприятия по региону доступны только для вакцинированных от коронавируса. Работать смогут те заведения питания и торговли, в которых все сотрудники привиты.

Сертификаты вакцинации понадобятся и тем, кто хочет и дальше пользоваться общественным транспортом. Местные власти призывают людей вакцинироваться, ведь все госпитализированные с диагнозом COVID не были привиты.

Коронавирус в Украине: Винницкая область переходит в "красную" зону карантина

Как сообщалось, ученые Института молекулярной биологии и генетики провели исследование и выявили 11 разных вариантов штамма "Дельта" в Украине. Они происходят из США, Великобритании и других стран Европы, а также из Африки. Исследование было проведено по заказу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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