Винницкой и Черкасской области угрожают вражеские ударные дроны: находитесь в укрытиях

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
В ночь на 15 августа 2023 года вражеские беспилотники изменили направление движения. Сначала они двигались на юго-востоке страны.
"Винницкая, Черкасская области — угроза применения врагом ударных БпЛА!", — предупредили об изменении направления движения вражеских дронов украинские военные.
Мониторинговые каналы добавляют, что дроны облетают Умань через Винницкую область.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
"Группа вражеских ударных БпЛА в воздушном пространстве Винницкой области движется в северо-западном направлении. Оставайтесь в укрытиях" — отмечают украинские военные.
Напомним, что ранее украинские военные предупредили об угрозе вражеской авиации на юго-восточном направлении.
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