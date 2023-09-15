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Винницкой и Черкасской области угрожают вражеские ударные дроны: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Винницкой и Черкасской области угрожают вражеские ударные дроны: находитесь в укрытиях

Дроны в полночь терроризируют Украину / Фото: ТСН.ua

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

В ночь на 15 августа 2023 года вражеские беспилотники изменили направление движения. Сначала они двигались на юго-востоке страны.

"Винницкая, Черкасская области — угроза применения врагом ударных БпЛА!", — предупредили об изменении направления движения вражеских дронов украинские военные.

Мониторинговые каналы добавляют, что дроны облетают Умань через Винницкую область.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

"Группа вражеских ударных БпЛА в воздушном пространстве Винницкой области движется в северо-западном направлении. Оставайтесь в укрытиях" — отмечают украинские военные.

Напомним, что ранее украинские военные предупредили об угрозе вражеской авиации на юго-восточном направлении.

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