Винницу, Луцк и Ивано-Франковск признали самыми комфортными городами для жизни — рейтинг

Самый высокий балл по качеству услуг респонденты отдали Виннице.
Винницу, Луцк и Ивано-Франковск признали лучшими городами по качеству обслуживания, услугами и комфортом жизни. Столица Украины заняла 18 место. В то же время Винница уже в седьмой раз подряд возглавила рейтинг.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром "Рейтинг" от имени Центра анализа и социсследований Международного республиканского института.
Жителей городов попросили оценить качество 22 услуг по пятибалльной шкале. Во внимание принимались коммунальная сфера (сбор мусора, отопление, чистота дворов), инфраструктура (состояние дорог, общественный транспорт и т.д.), удовлетворенность жителей гуманитарной сферой (учебные, медицинские, культурные учреждения), парками, экологией, развитием промышленности, полицией и т.
Оценивание проходило по пятибалльной шкале, где 1 — ужасно, а 5 — отлично. Согласно результатам, всего услугами удовлетворены в Виннице (3,6), Луцке, Ивано-Франковске, Чернигове, Хмельницком и Украине (по 3,3). Оценок 4 и 5 не получил ни один город Украины.
Рейтинг городов выглядит так:
- Винница — 3,6;
- Луцк — 3,3;
- Ивано-Франковск — 3,3;
- Чернигов — 3,3;
- Хмельницкий — 3,3;
- Мариуполь — 3,3;
- Харьков — 3,2;
- Тернополь — 3,2;
- Черкассы — 3,1;
- Львов — 3,1;
- Кропивницкий — 3,1;
- Северодонецк — 3,0;
- Ужгород — 3,0;
- Одесса — 3,0;
- Житомир — 3,0;
- Ровно — 2,9;
- Суммы — 2,9;
- Киев — 2,9;
- Днепр — 2,9;
- Запорожье — 2,9;
- Полтава — 2,9;
- Николаев — 2,8;
- Черновцы — 2,8;
- Херсон — 2,7.
Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19 196 респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 65%.
Опрос проводился при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).