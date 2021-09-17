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Винницу, Луцк и Ивано-Франковск признали самыми комфортными городами для жизни — рейтинг

Винницу, Луцк и Ивано-Франковск признали самыми комфортными городами для жизни — рейтинг

Вежа

Самый высокий балл по качеству услуг респонденты отдали Виннице.

Винницу, Луцк и Ивано-Франковск признали лучшими городами по качеству обслуживания, услугами и комфортом жизни. Столица Украины заняла 18 место. В то же время Винница уже в седьмой раз подряд возглавила рейтинг.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром "Рейтинг" от имени Центра анализа и социсследований Международного республиканского института.

Жителей городов попросили оценить качество 22 услуг по пятибалльной шкале. Во внимание принимались коммунальная сфера (сбор мусора, отопление, чистота дворов), инфраструктура (состояние дорог, общественный транспорт и т.д.), удовлетворенность жителей гуманитарной сферой (учебные, медицинские, культурные учреждения), парками, экологией, развитием промышленности, полицией и т.

Оценивание проходило по пятибалльной шкале, где 1 — ужасно, а 5 — отлично. Согласно результатам, всего услугами удовлетворены в Виннице (3,6), Луцке, Ивано-Франковске, Чернигове, Хмельницком и Украине (по 3,3). Оценок 4 и 5 не получил ни один город Украины.

Рейтинг городов выглядит так:

  • Винница — 3,6;
  • Луцк — 3,3;
  • Ивано-Франковск — 3,3;
  • Чернигов — 3,3;
  • Хмельницкий — 3,3;
  • Мариуполь — 3,3;
  • Харьков — 3,2;
  • Тернополь — 3,2;
  • Черкассы — 3,1;
  • Львов — 3,1;
  • Кропивницкий — 3,1;
  • Северодонецк — 3,0;
  • Ужгород — 3,0;
  • Одесса — 3,0;
  • Житомир — 3,0;
  • Ровно — 2,9;
  • Суммы — 2,9;
  • Киев — 2,9;
  • Днепр — 2,9;
  • Запорожье — 2,9;
  • Полтава — 2,9;
  • Николаев — 2,8;
  • Черновцы — 2,8;
  • Херсон — 2,7.
© Социологическая группа
Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19 196 респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 65%.

Опрос проводился при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

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