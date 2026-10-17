Винница страдает от перебоев со светом и водой: образовались длиннющие очереди к источникам (видео)

Водоснабжение. / © УНИАН

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После атаки на объекты энергетики в Виннице в ближайшее время сохраняется нестабильная ситуация со светом и водой.

Об этом сообщил городской голова Сергей Моргунов.

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По его словам, из-за повреждения энергетической инфраструктуры в городе до сих пор не хватает мощностей. В то же время канализационные насосные станции и очистные сооружения работают от генераторов.

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В частности, из-за отсутствия стабильного электропитания водоканал пока не может полноценно снабжать горожан водой и водоотводом.

«Даже если будет включено электроснабжение, по информации водоканала, для полноценного наполнения сетей нужно не менее шести часов стабильного питания», — подчеркнул мэр.

Городские власти призывают винничан пользоваться резервными источниками воды, в частности колодцами. Карта с их расположением доступна по ссылке.

В то же время у местных Телеграмм-канала появляются видео длинных очередей к колодцам в Виннице. Горожане массово набирают воду из-за перебоев с водоснабжением.

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Дата публикации 15:27, 17.10.26 Количество просмотров 29 Винница без воды - горожане выстраиваются в длиннющие очереди к колодцам (видео)

Атака на Винницу — какие последствия

После атаки РФ в субботу, 17 октября, Винница осталась без света и воды. В облэнерго сообщили, что повреждена одна из подстанций, а это привело к масштабному обесточению. Десятки тысяч точек учета остались без электроэнергии.

В настоящее время критическая инфраструктура работает на резервном питании. В городе остановился весь электротранспорт. Временно его маршруты запустили автобусы и маршрутки.

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