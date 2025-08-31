Виноградники Черкасской области: как изменение климата повлияет на аграрную отрасль Украины

Влияние потепления на природу Украины / © euronews.com

Глобальное потепление — изменение климата может кардинально изменить аграрную карту Украины, заставив традиционные для юга культуры, в частности виноградники и сады, «мигрировать» на север.

Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко сказала об этом в интервью РБК-Украина.

По словам экологии, из-за нехватки воды традиционные виноградники южных регионов окажутся под угрозой. В то же время, более благоприятные условия для их выращивания появятся в Черкасской и даже Киевской областях.

Если не принять меры, эти изменения могут привести к серьезным социально-экономическим последствиям. Украина рискует снизить производство собственных продуктов, усилить зависимость от импорта и столкнуться с упадком сельских территорий на юге.

Татьяна Тимочко подчеркнула, что глобальное потепление влияет не только на сельское хозяйство, но и на всю экосистему страны. Весна наступает раньше, что продлевает вегетационный сезон, изменяет миграционные маршруты птиц и циклы размножения животных.

Одним из проявлений этих изменений является появление новых видов насекомых-вредителей и агрессивных сорняков, таких как амброзия, ранее не распространенные в Украине. В то же время некоторые традиционные виды флоры и фауны могут исчезнуть.

Тем временем сорняки и клопы захватывают Украину. Экологи уже прокомментировали изменения климата в Украине, ведь глобальное потепление уже ощутимо сказывается на погоде и мире природы в Украине. Некоторые виды исчезают, а другие наоборот появляются.