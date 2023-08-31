"Виновные будут отвечать по закону": Арахамия о проверках ВЛК

Люди, которые давали взятки и подделывали документы, будут наказаны.

В Украине взялись за проверку военно-врачебных комиссий. На это понадобится больше года времени.

Об этом в эфире телемарафона сказал народный депутат Давид Арахамия.

Невозможно "дотянуться" до всех

Как отметил нардеп, предварительный анализ будет осуществлен достаточно быстро. Он может занять всего несколько месяцев. Если кто-то коррумпировал должностное лицо, то согласно нашему законодательству ответственность несут обе стороны. В этом контексте много работы будет у правоохранительных органов, которые должны согласно Уголовно-процессуальному кодексу все правильно оформить, легализовать доказательства и предъявлять обвинения.

"Что будет с людьми, которые это делали? Они будут нести ответственность по законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", – пояснил Арахамия.

Другой вопрос состоит в том, каким образом привлекать уже выехавших людей. До них дотянуться прямо сейчас у правоохранителей нет возможности, но согласно действующему Уголовно-процессуальному кодексу у нас сейчас сильно усилилось направление международно-правовой помощи.

Так что в любой фактически (кроме России, возможно) стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность", – подытожил нардеп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, главной темой которого явились итоги проверки системы ВЛК по стране. Какие важные решения приняли – читайте в материале.

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