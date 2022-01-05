"Виновна": суд наказал учительницу из Александрии, которая преподавала правоведение невакцинированной

Учительница должна уплатить немалый штраф.

Учительницу истории и правоведения из Александрии Кировоградской области Ларису Лысюк признали виновной в том, что она ходила на работу невакцинированной. Поэтому она должна уплатить штраф в размере 17 тысяч гривен и судебный сбор 454 гривны.

Об этом сообщает "Общественное".

Женщину признали виновной по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение правил карантина людей". Штраф следует оплатить не позднее 15 дней с момента вручения постановления.

С 8 ноября в Украине к работе допускают педагогов, имеющих сертификат о вакцинации или справку, которая подтверждает, что они не могут получить прививку от COVID-19 из-за состояния здоровья. Лариса Лысюк считает, это требование нарушает ее права.

Лариса Лысюк – учительница истории и правоведения в Александрийском коллегиуме. Ее отстранили, потому что она не предоставила подтверждающих документов о вакцинации от коронавируса или справку о противопоказаниях к прививке, рассказала директор Наталья Малышева.

11 ноября женщина провела урок. В коллегиум вызвали полицию, но она продолжала выходить на работу.

Журналистам Лариса Лысюк сказала, что не может комментировать постановление, потому что не получила его.

Напомним, невакцинированная от коронавируса учительница на Волыни не смогла возобновиться на работе через суд.

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