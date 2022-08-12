Виновницу кровавого ДТП в Харькове Елену Зайцеву могут выпустить из колонии раньше – родные погибших

Мать погибшего в громком ДТП рассказала о своих опасениях.

Среди родственников погибших и пострадавших в самом громком ДТП последних лет, с участием харьковчанки Елены Зайцевой, в последние дни появились слухи, что виновница, якобы уже освобождается или освободилась из тюрьмы задолго до своего срока.

Об этом ТСН.ua сообщила Светлана Виниченко — мать одного из погибших в этой страшной автокатастрофе.

"Два дня назад мне неофициально сообщили, что по Зайцевой принято решение об условно-досрочном освобождении. Может, она уже и на свободе", – предполагает Светлана Виниченко.

Женщина также добавила, что к началу войны от Зайцевой время от времени ей поступала денежная компенсация в размере 30 гривен.

"Во время войны, в июне или в июле, первый раз поступило 60 гривен", — уточнила Светлана.

А информированный источник в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины нам сообщил, что осужденная Елена Зайцева по состоянию на 12 августа находится в Покровском исправительном центре №79.

"Уверенно сообщаю, что информация родственников погибших об освобождении Елены Зайцевой не соответствует действительности. Она не только находится в исправительном учреждении, но и работает там – занимается вышивкой с первых дней своего пребывания. Ее поведение оценивается как отличное. Об условном досрочном освобождении, которое предусмотрено законом, говорить еще рано, потому что Зайцева осуждена за резонансное преступление", — отметил наш источник.

Напомним, смертельное ДТП в Харькове произошло 18 октября 2017 года. Внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и протаранил толпу людей.

В результате аварии пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.

Суд признал Елену Зайцеву и еще одного фигуранта дела Геннадия Дронова виновными и приговорил их к 10 годам лишения свободы.

За год заключения ни Дронов, ни Зайцева не компенсировали нанесенный потерпевшим ущерб. В июне 2020 года Зайцева начала выплачивать двум потерпевшим незначительные суммы.

Зайцева и Дронов после 5 лет заключения, в 2024 году, смогут претендовать на условно-досрочное освобождение.

Осужденные за ДТП в Харькове Зайцева и Дронов оспаривают свои приговоры в Верховном суде

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