Виновника так и не наказали: под Харьковом отец сбитой автомобилем девочки отомстил водителю-обидчику

Виновника так и не наказали: под Харьковом отец сбитой автомобилем девочки отомстил водителю-обидчику

Мужчина получил штраф за хулиганство.

В Харьковской области мужчина устроил пожар в жилом доме. Таким образом он хотел отомстить водителю, сбившему его дочь и не понесшему за это наказание.

Об этом сообщает Newsroom.

В Харьковской области Изюмский горрайонный суд вынес приговор по делу о пожаре в жилом доме. Обвиняемый своей вины не признал и показания давать отказался.

По данным следствия в марте прошлого года мужчина облил дверь квартиры в многоэтажке легковоспламеняющейся смесью и поджег ее. В результате поджога никто не пострадал, а поджигателя разыскали и обвинили в хулиганстве.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что владелец помещения в 2019 году сбил малолетнюю дочь мужчину. Девочка получила легкие телесные повреждения, а водителя, которым оказался сотрудник Госпродпотребслужбы, так к ответственности и не привлекли.

За хулиганство мужчина приговорен к штрафу в 20 400 гривен. В настоящее время вердикт не вступил в силу и может быть обжалован в апелляции.

Напомним, что судья Печерского районного суда Киева Олег Белоцерковец закрыл дело о нарушении администратором одного из заведений карантинных ограничений и отправил его "н**ер".

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