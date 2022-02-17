"Виновного уже назначили": Ярославский сделал заявление о смертельном ДТП с участием его кортежа под Харьковом

"Виновного уже назначили": Ярославский сделал заявление о смертельном ДТП с участием его кортежа под Харьковом

Бизнесмен пожаловался, что следствие уже назначило виновного и подгоняет под это доказательную базу.

Бизнесмен Александр Ярославский возмущен ситуацией, возникшей вокруг ДТП, которое совершил один из водителей его кортежа под Харьковом.

Поэтому он сделал официальное заявление.

Александр Ярославский говорит, что публичные заявления правоохранительных органов в его адрес в последнее время принудили его к ответной публичной реакции.

"К сожалению, манера проведения следственных действий, в которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Возникает ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях политической целесообразности".

Как по делу, взятому под личный контроль главой МВД и Генеральным прокурором, могут исчезнуть ключевые доказательства? О какой объективности может идти речь, когда похищают и подбрасывают доказательства?

О каком беспристрастном следствии можно говорить, когда при расследовании обычного дела о ДТП имеются откровенные попытки дестабилизировать мою частную жизнь и мои рабочие процессы?

Где это видно, чтобы обстоятельства ДТП выясняли, оказывая давление на бизнес?

Какую законность мне могут гарантировать господин министр и госпожа Генеральный прокурор, если на сегодняшний день уже имеется предвзятое отношение и двойные стандарты правоприменения?

Такое ощущение, что вместо установления истины кто-то очень хочет под безосновательными громкими обвинениями, обманывающими общественность и СМИ, скрыть свои недостатки в работе и переключить внимание из реальных проблем текущего дня на искусственно сшитое на колене так называемое "резонансное дело". Не получится", – написал Ярославский.

Бизнесмен заявил, что не намерен терпеть несправедливое отношение к себе, а его юристы выясняют подлинные обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее полиция вызвала на допрос бизнесмена Александра Ярославского, кортеж которого насмерть сбил мужчину на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.

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