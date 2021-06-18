Виновные в массовом отравлении харьковчан могут сесть за решетку на 3 года

Правоохранители допрашивают потерпевших и устанавливают все обстоятельства уголовного преступления.
По факту массового отравления в Харькове возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 3 лет лишения свободы.
Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.
Сообщается, что полицейские во время мониторинга интернета обнаружили информацию о том, что в двух ресторанах, расположенных на улице Квитки-Основьяненко, произошло массовое отравление. Отметим, уже известно, что речь идет о рестораны "Якитория" и "Мафия", а люди отравились суши.
По факту отравления возбуждено уголовное дело из-за нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
"Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Правоохранители допрашивают потерпевших и устанавливают все обстоятельства уголовного преступления", — говорится в сообщении.
Напомним, что в больницах Харькова с отравлением после употребления суши в двух ресторанах одного владельца отравились не менее полусотни клиентов. Все они проходят курс лечения в медучреждениях города.