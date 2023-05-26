Виновный получит справедливое наказание: глава МВД отреагировал на смертельное ДТП с нацгвардейцем в Киеве

Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на жестокое убийство нацгвардейца в Киеве.
В результате смертельной аварии в Киеве 26 мая погиб срочник Нацгвардии Украины Вадим Бондаренко. Его во время комендантского часа сбил нетрезвый судья.
На ужасный инцидент отреагировал и министр внутренних дел Игорь Клименко.
Глава МВД напомнил, что до начала полномасштабного вторжения парень проходил срочную службу в Черкассах. Вскоре был переведен в Киев. С началом активных боевых действий рвался на передовую. Но подразделение Вадима выполняло важные задачи в столице — "он был нужен здесь".
"Сегодня Вадима не стало. Нацгвардиец погиб во время службы в результате трагического ДТП на блокпосте... Мои искренние соболезнования родным и близким. Трагедию расследует Государственное бюро расследований. Виновное лицо непременно должно получить справедливое наказание", — подчеркнул Клименко.
Напомним, в Киеве на блокпосте в ночь на 26 мая судья райсуда Киевской области сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии. Боец от полученных травм скончался на месте.
Что известно об убитом украинском солдате — в материале ТСН.ua.
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