Виновный получит справедливое наказание: глава МВД отреагировал на смертельное ДТП с нацгвардейцем в Киеве

Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на жестокое убийство нацгвардейца в Киеве.

В результате смертельной аварии в Киеве 26 мая погиб срочник Нацгвардии Украины Вадим Бондаренко. Его во время комендантского часа сбил нетрезвый судья.

На ужасный инцидент отреагировал и министр внутренних дел Игорь Клименко.

Глава МВД напомнил, что до начала полномасштабного вторжения парень проходил срочную службу в Черкассах. Вскоре был переведен в Киев. С началом активных боевых действий рвался на передовую. Но подразделение Вадима выполняло важные задачи в столице — "он был нужен здесь".

"Сегодня Вадима не стало. Нацгвардиец погиб во время службы в результате трагического ДТП на блокпосте... Мои искренние соболезнования родным и близким. Трагедию расследует Государственное бюро расследований. Виновное лицо непременно должно получить справедливое наказание", — подчеркнул Клименко.

Напомним, в Киеве на блокпосте в ночь на 26 мая судья райсуда Киевской области сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии. Боец от полученных травм скончался на месте.

Что известно об убитом украинском солдате — в материале ТСН.ua.

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