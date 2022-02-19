Винтовки и автоматы: в Украину прибыла военная помощь из Канады

Минобороны приветствует решение Канады.
В субботу, 19 февраля, в Украину прибыл рейс с военной помощью от Канады.
Об этом сообщил руководитель Минобороны Алексей Резников в Twitter.
В частности, самолет доставили винтовки и автоматы с оптическими прицелами.
"Оружие для Вооруженных сил Украины от наших близких друзей. Мы получили военную помощь в виде винтовок, автоматов с оптическими прицелами, приборов ночного видения и наблюдения, военной техники. Спасибо за это важное и своевременное решение! Отдельное спасибо главе Минобороны Канады Анити Ананд", – написал Резников.
Напомним, на фоне возможного вторжения в Украину мировые лидеры оказывают поддержку украинцам и присылают военную помощь. Например, США доставили в Украину оборудование общим весом на тысячу двести тонн. Последний груз – Джавелины, гранаты и другое оборонительное оружие.
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