Винтовки и автоматы: в Украину прибыла военная помощь из Канады

Винтовки и автоматы: в Украину прибыла военная помощь из Канады

Минобороны приветствует решение Канады.

В субботу, 19 февраля, в Украину прибыл рейс с военной помощью от Канады.

Об этом сообщил руководитель Минобороны Алексей Резников в Twitter.

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В частности, самолет доставили винтовки и автоматы с оптическими прицелами.

"Оружие для Вооруженных сил Украины от наших близких друзей. Мы получили военную помощь в виде винтовок, автоматов с оптическими прицелами, приборов ночного видения и наблюдения, военной техники. Спасибо за это важное и своевременное решение! Отдельное спасибо главе Минобороны Канады Анити Ананд", – написал Резников.

Напомним, на фоне возможного вторжения в Украину мировые лидеры оказывают поддержку украинцам и присылают военную помощь. Например, США доставили в Украину оборудование общим весом на тысячу двести тонн. Последний груз – Джавелины, гранаты и другое оборонительное оружие.

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