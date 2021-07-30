Выпала из окна 4 этажа: в Николаевской области медики борются за жизнь 12-летней девочки

Выпала из окна 4 этажа: в Николаевской области медики борются за жизнь 12-летней девочки

Врачи говорят, что это — чудо, что девочка выжила после падения.

Медики — борются за жизнь 12-летней девочки, которая выпала из окна 4-го этажа в Южноукраинске Николаевской области. У нее тяжелые переломы и травмы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Компания подростков вечером гуляла во дворе, говорят соседи. Затем поднялись в квартиру к девушке, у которой родителей не было дома. На рассвете — одна из девочек — выпала из окна.

Полиция опросила всех, кто был в ту ночь в квартире — это дети от 12 до 16 лет. Все говорят — их подруга выпрыгнула сама. Родители потерпевшей не верят и предполагают — их дочь кто-то мог толкнуть. Полиция открыла уголовное производство.

12-летнюю потерпевшую медики готовят к сложной операции. Впереди у нее также длительная реабилитация. Врачи говорят, девочка выжила чудом.

"Упала, как кошки падают на ноги, плюс болевой шок, но она была в сознании, повреждены обе ноги, рука, кости таза и спина", — рассказал и.о. медицинского директора Южно городской больницы Игорь Сербулов.

В полиции говорят, что девочка могла прыгнуть с Выстота из-за конфликта с парнем.

"Она пришла в гости к своей подруге в подавленном состоянии. Ссылалась, что разорвала отношения со своим возлюбленным. Потом пошла отдыхать в комнату после чего услышали крик, зашли в комнату и увидели, что она уже на земле", — рассказывает начальник полиции Виктор Прокурдин .

Родители ребенка в версию самоубийства не верят.

"Семь человек там было. 16-летний парень, говорят, добивался. Она у меня спортивного телосложения. Возможно, она оттолкнула, а он дал сдачи — толкнул и ребенок вылетел", — говорит отец потерпевшей Анвар.

Новости Украины: в Южноукраинске 12-летняя девочка выпала из окна 4 этажа

Напомним, что 12-летняя девочка выпала из окна 4 этажа в Южноукраинске Николаевской области. Ночью компания подростков всех гуляла в квартире многоэтажки. В 4 утра оттуда вызвали скорую.

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