Виртуальные бойцы и реальный Лексус: как руководитель ТЦК делал план мобилизации фиктивными солдатами

Служили только на бумаге: глава ТЦК «призвал» 21 бойца ради красивого отчета

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В Черниговской области начальник одного из районных ТЦК фиктивно «мобилизовал» 21 военнообязанного.

Об этом передают Офис генпрокурора и полиция Черниговской области.

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Военком вносил в информационно-коммуникационную систему «Оберіг» заведомо ложные сведения о мобилизации 21 военнообязанного мужчины. В дальнейшем они якобы были направлены для прохождения службы в одну из воинских частей ВСУ.

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Но на самом деле в списки личного состава не относились. Ни один из них не был призван и не проходил службу. Это, в частности, подтвердили и представители воинской части.

Таким образом, в реестр внесли ложные данные относительно 21 военнообязанного. По версии следствия руководитель ТЦК делал это, чтобы искусственно улучшить показатели выполнения мобилизационного плана.

Чиновника задержали 23 июля 2026 года в Одессе. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу почти 2 млн грн, которая за военкома быстро была внесена. Руководителю ТЦК грозит до шести лет заключения.

Что известно об этом военном

Как уточняет «Суспильне» со ссылкой на Черниговскую специализированную прокуратуру, речь идет о начальнике Прилуцкого РТЦК и СП Артуре Воронцове.

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По информации издания, до 2024 Артур Воронцов работал в Харьковском областном ТЦК и СП.

В декларации перед увольнением оттуда за апрель 2024 года он указал:

дом в Лозовой площадью 104,1 м2, приобретенный в собственность в 2016 году,

квартиру в Харькове за 2 миллиона 539 тысяч 600 гривен площадью 69,5 м2, приобретенную в собственность в ноябре 2023 года.

В то же время заработная плата, полученная им по основному месту работы за три месяца, составила 283 тысячи 426 гривен.

В декларацию за 2025 год, как руководитель районного ТЦК и СП, Воронцов внес бывший у него в пользовании автомобиль Toyota Camry (2023 года выпуска) и автомобиль Lexus (2023 года выпуска), бывший в пользовании жены.

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В решении Высшего антикоррупционного суда за 3 октября 2025 г. сказано, что эти авто признали как необоснованный актив семьи. Lexus — взыскали в доход государства. А за Toyota Camry суд принял внести в доход государства его стоимость на день приобретения.

Ранее сообщалось, что в столичном ТЦК за тысячи долларов отменяли статус нарушителя военного учета и изменяли сведения в реестре «Оберег».

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