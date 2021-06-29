"Вирус никуда не исчез": известный врач дал неутешительный прогноз о новой волне COVID-19 в Украине

"Вирус никуда не исчез": известный врач дал неутешительный прогноз о новой волне COVID-19 в Украине

Избежать новой волны коронавируса можно только вакцинацией и ограничениями.

В Украине новая волна коронавируса может начаться уже осенью. Остановить очередной пик заражения COVID-19 можно благодаря вакцинации и ограничениям.

Об этом заявил врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидних поражений в одной из израильских компаний Борис Брыль, сообщает " Обозреватель ".

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По его словам, на высокую вероятность новой волны коронавируса осенью указывает ряд причин. Во-первых, это небольшой охват вакцинацией от коронавируса. А во-вторых, сама эпидемия развивается волнами.

"Сначала заболеваемость растет, затем вводятся карантинные ограничения, затем заболеваемость падает, но затем снова возрастает. Ведь вирус никуда не исчез. Как это можно остановить? Только вакцинацией и ограничениями", — пояснил Борис Брыль.

Вместе с тем он уточнил, что Израиль, в отличие от Украины, может избежать осенней волны, поскольку там уже привито около 80% взрослого населения или около 60% всего населения.

"Дельта-коронавирус, конечно же, попал и к нам в страну, но болеют единицы — те, кто не привит. Но поскольку непривитыми остались молодежь и дети, соответственно, и течение болезни сравнительно легкий", — добавил он.

Ранее Ольга Голубовская сообщала, что новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.

Как сообщалось, в НАН вызывает беспокойство быстрое распространение так называемого индийского штамма "Дельта" в европейских странах. В случае попадания в Украину, эта мутация коронавируса может распространиться регионами быстрее, чем у западных соседей, и иметь более тяжелые последствия.

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