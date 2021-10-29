Вирус полиомиелита обнаружили еще в одном регионе: под угрозой все невакцинированные дети Украины до 5 лет

Вирус полиомиелита обнаружили еще в одном регионе: под угрозой все невакцинированные дети Украины до 5 лет

В настоящее время образцы проверяют специалисты в Хельсинки.

Вирус, который вызывает полиомиелит, который обнаружили у ребенка в Ровенской области, зафиксировали в Закарпатской области.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сказал на брифинге.

Выявленные образцы находятся в референс-лаборатории ВОЗ в Хельсинки.

"Было проведено эпидемиологическое расследование этого случая, определен круг контактных лиц, взят на исследование пробы воды и почвы. Отдельная группа работала и в Закарпатской области. Там также подтвердили наличие полиовируса", — высказался Кузин.

По его словам, от результатов эпирасследования зависит, какие меры предпримет государство. Что касается Ровенской области, то там специалисты Госпродпотребслужбы проверяют, допускают ли невакцинированных детей к посещению школ.

Также в ОТО, где проживает ребенок с выявленным полиомиелитом, из 243 детей вакцинировалось только 86, у 109 были временные противопоказания. Родители еще 48 детей вообще отказались от прививок.

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Кузин напомнил, что полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда привести к смерти. Поэтому призвал родителей не рисковать здоровьем своих детей и провести прививку, если она отсутствует, ведь сейчас под угрозой все невакцинированные дети страны до 5 лет.

"Полиомиелит – это страшное заболевание, от которого нет лекарства. Единственная защита от него – вакцинация", – заявил Кузин.

Детей вакцинируют от полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 14 лет. По состоянию на 1 октября лучшая ситуация с вакцинацией детей от этой болезни в Киеве, Кировоградской и Сумской областях. Худшая в Закарпатской, Ивано-Франковской и Херсонской областях. В настоящее время в стране охват тремя дозами прививок детей до года составляет 59,7%.

Напомним, в Украине зафиксировали несколько случаев полиомиелита. Недуг обнаружили в одном из поселков Ровенской области. Сначала болезнь диагностировали у 1,5-летнего ребенка, затем еще у шести человек. После чего в регион отправили эпидемиологов, занимающихся изучением обстоятельств попадания в нашу страну инфекции.

Чем опасен полиомиелит и как от него уберечься, читайте здесь.

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Новости Украины: в Ровенской области массово начали вакцинировать от полиомиелита детей до 5 лет

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