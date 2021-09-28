Висела на балконе 12 этажа и болтала ногами: в Житомире полицейский в отпуске спас женщину

Висела на балконе 12 этажа и болтала ногами: в Житомире полицейский в отпуске спас женщину

Женщина хотела покончить с собой, а потом передумала.

В Житомире 38-летняя женщина решила прыгать с балкона своей квартиры на 12 этаже. И даже успела перелезть через перила. Но потом прыгать передумала — вот только залезть обратно уже не смогла.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 28 сентября.

"Ничего не кричала, только болтала ногами, держалась", — рассказывает очевидец Лариса Яковлева.



"Просила помощи, говорит: "Девочки, помогите". Хотели веревки вязать из простыней, но поняли, что ее не удержим", — добавляет еще одна соседка Елена Сикан.

Очевидцы вызвали помощь. Именно в этот момент мимо дома шел капитан полиции — он был в отпуске и гулял вместе со своей семьей. 34-летний мужчина сразу бросился в подъезд, нашел нужную квартиру, выбил дверь и спас женщину. Ее забрала скорая, а спаситель Денис Белявский надеется, что остальной его отпуск таки пройдет спокойно.

"Балконы, сливы, оно все хрупкое, но когда я ее начал держать, то она меня сильно схватила", — рассказывает капитан полиции Денис Белявский.

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