Висела в "хрущевке" и никого не интересовала: житель Днепропетровщины по дешевке купил картину, которая стоит тысячи долларов

Висела в "хрущевке" и никого не интересовала: житель Днепропетровщины по дешевке купил картину, которая стоит тысячи долларов

Картины Ивана Толкачевского могут стоить до 15 тысяч долларов.

Житель Днепропетровской области по дешевке купил картину, а оказалось, что она может стоить тысячи долларов.

Об этом в Facebook сообщил Виктор Аверков.

Мужчина отметил, что с ним произошло настоящее чудо в канун Нового года и Рождества, поскольку он за 2200 грн приобрел картину. Он долго не смог расшифровать подпись ее автора и обратился к экспертам одного из украинских аукционов.

Оказалось, что это полотно известного художника-пейзажиста Ивана Толкачевского и оно стоит тысячи долларов.

"Старинная картина висела на стене обычной "хрущевки". Как рассказала ее бывшая владелица, эта картина была у их семьи от ее рождения, а до этого принадлежала ее родителям и дедам. И никто за все эти десятилетия не поинтересовался историей картины, ее происхождением и не попытался узнать имя автора", — отметил Виктор Аверков.

Мужчина также опубликовал данные аукциона, где полотна этого художника стоят до 15 тыс. долларов.

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