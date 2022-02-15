Висят на всех балконах: в Ужгороде многоэтажку украсили сине-желтыми флагами (фото)

Пользователь соцсетей показала, как выглядит ее двор.
В Ужгороде на улице Линтура балконы многоэтажки украсили сине-желтыми государственными флагами.
Об этом в Facebook сообщила местная жительница Оксана Смирнова.
"В моем дворе сейчас. Это – Ужгород, детка", — написала женщина.
Оксана Смирнова отметила, что дом еще не заселен и флаги мог повесить застройщик.
В комментариях пользователи социальных сетей поблагодарили жителей Ужгорода за патриотизм в сложное для Украины время.
Напомним, ранее депутат Днепропетровского облсовета Владимир Хоришко от ОПЗЖ из-за своих высказываний оказался в эпицентре скандала. Он заявил о желании дружить с Россией.