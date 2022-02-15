Висят на всех балконах: в Ужгороде многоэтажку украсили сине-желтыми флагами (фото)

Висят на всех балконах: в Ужгороде многоэтажку украсили сине-желтыми флагами (фото)

Пользователь соцсетей показала, как выглядит ее двор.

В Ужгороде на улице Линтура балконы многоэтажки украсили сине-желтыми государственными флагами.

Об этом в Facebook сообщила местная жительница Оксана Смирнова.

"В моем дворе сейчас. Это – Ужгород, детка", — написала женщина.

Оксана Смирнова отметила, что дом еще не заселен и флаги мог повесить застройщик.

В комментариях пользователи социальных сетей поблагодарили жителей Ужгорода за патриотизм в сложное для Украины время.

Напомним, ранее депутат Днепропетровского облсовета Владимир Хоришко от ОПЗЖ из-за своих высказываний оказался в эпицентре скандала. Он заявил о желании дружить с Россией.