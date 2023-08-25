"Вита, что ты наделала": детали гибели двух детей в Ровенской области, к смерти которых может быть причастна мать

Местные утверждают, что женщина не скрывала своей причастности к смерти детей. Полиция пока данную информацию не комментирует.

В Ровенской области задержали мать двух мальчиков, 5 и 7 лет, которых нашли мертвыми в водоеме.

Об этом сообщает "Суспільне".

Издание со ссылкой на местных жителей отмечает, что женщина может быть причастна к гибели своих детей.

"Говорю: Вита, что ты наделала? А она говорит: "Оксана, если ты хочешь знать правду, то я тебе скажу так – сначала я их убила. А потом утопила", – рассказывает о тех трагических событиях местная жительница Оксана Федина.

Ребят пытался спасти их отец, ему помогал староста села Сергей Бойко.

"Мы приехали, так уже Николай, папа, достал и оказывал первую медицинскую помощь. А она сидела, улыбалась. Видно, что "поехала крыша". Мы его просили: скажи где второй? Она не говорила сначала. Потом нам сказала, что она бросила его дальше. Мы где-то 1,5 часа качали данного ребенка, но не спасли, к сожалению. Где-то через два часа Олег, знакомый мой, нырнул и достал тело второго ребенка", – говорит староста Сергей Бойко.

Другая местная жительница Светлана Гузовата рассказала, что тело второго ребенка нашли в камышах.

По информации издания, 6-летний Михаил и 7-летний Даниил этой осенью должны были идти в первый класс. В этой же школе до декабря 2022-го их мать работала учительницей английского языка.

Директор образовательного учреждения Василий Савчук рассказал, что в прошлом году, после шести лет декретного отпуска, она вернулась к работе, однако часто уходила на больничные.

"Медицинская книга была заверена, была печать "допущена к работе", все. Без медкниги мы бы не могли ее допустить к труду. Я не врач и не знаю... Когда мы с ней общались, она сказала, что не может работать, что у нее нет силы со всем этим не справляется и написала заявление на увольнение по собственному желанию", – отметил директор школы.

Детей похоронили без матери. По информации "Суспильного", ее задержали правоохранители. Сами полицейские пока подробности трагического происшествия не комментируют и обещают рассказать все впозже.

Ранее сообщалось, что в Киеве две несовершеннолетние девушки погибли во время падения с высоты.

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