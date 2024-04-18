Виталий Капранов назвал причину внезапной смерти своего 56-летнего брата-близнеца

Украинский писатель и публицист Виталий Капранов назвал причину смерти своего 56-летнего брата-близнеца Дмитрия, который ушел из жизни 16 апреля.

Внезапная смерть Дмитрия Капранова стала настоящим шоком для украинского общества. Сначала было неизвестно, из-за чего 56-летний писатель и публицист ушел из жизни. Брат-близнец Дмитрия рассказал, что же стало причиной его смерти.

Как написал Виталий Капранов, его родной человек ушел из жизни из-за проблем с сердцем. Именно такой вывод сделали врачи.

Братья Капрановы / Фото: facebook.com/KapranovyBraty

"Причина смерти Дмитрия – сердце. Это вывод врачей", — написал Виталий Капранов в Facebook.

Отметим, сегодня, 18 апреля, состоялось прощание с Дмитрием Капрановым в Михайловском Златоверхом соборе. Тело писателя кремируют, после чего похоронят на Байковом кладбище в Киеве.

Напомним, недавно стало известно, что ушел из жизни актер театра Петр Никитин. Артиста не стало в возрасте 61 года.

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