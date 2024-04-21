Виталий Капранов раскрыл подробности внезапной смерти брата-близнеца: "Умер у меня на руках"

Украинский писатель и публицист Виталий Капранов раскрыл подробности смерти своего брата-близнеца Дмитрия, который внезапно умер 16 апреля.

В своем Facebook Капранов рассказал, что у его родного человека случился разрыв аорты. Он пытался реанимировать Дмитрия, делал ему искусственное дыхание и массаж сердца, но, к сожалению, это не принесло результатов.

"Дмитрий умер у меня на руках. Я делал ему искусственное дыхание и массаж сердца, но, к сожалению, это было бессмысленно, потому что порвалась аорта", — рассказал Виталий Капранов.

Братья Капрановы / Фото: facebook.com/KapranovyBraty

Публицист также вспомнил, как его брат-близнец дважды реанимировал людей, у которых внезапно возникали проблемы с сердцем. Виталий Капранов подчеркнул важность знания, как оказывать первую медицинскую помощь, ведь это может спасти жизнь человека.

"Я не справился, а вот он в своей жизни дважды реанимировал людей и дважды успешно. На улице, случайно. Так что учитесь делать искусственное дыхание. Если нет таких тяжелых случаев, как разрыв аорты, это может спасти", — добавил Виталий Капранов.

Напомним, Дмитрий Капранов умер 16 апреля из-за проблем с сердцем. Прощание с писателем и публицистом прошло 18 апреля в Киеве. Как Дмитрия Капранова провели в последний путь – смотрите по ссылке.

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