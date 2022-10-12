Виталий Ким об обстрелах Николаева и региона: "Есть разрушение гражданской инфраструктуры, отсутствуют свет и газоснабжение"

Российские оккупанты в течение суток продолжали обстрелы Николаева и области.

Вчера, 11 октября, над Николаевщиной уничтожены 8 крылатых ракет типа "Калибр", Х-101 и беспилотник оперативно-тактического уровня, а сегодня утром, 12 октября, уже сбито 9 вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".

О ситуации с вражескими обстрелами в Николаевской области сообщил председатель ОВА Виталий Ким.

Город Николаев: Ночью 12 октября около 00:30, российские кафиры обстреляли окрестности города. Предварительно без жертв и пострадавших. Разрушения не зафиксированы.

Николаевский район: Вчера, 11 октября, в 9:35, с 12:55 по 13:20 враг неоднократно наносил удары РСЗО по Первомайскому обществу. Попадания были по объекту гражданской инфраструктуры и за пределами населенного пункта. Пострадавших нет.

Утром, 12 октября, после 06:00 враг лупил из артиллерии по Куцурубской громаде. В результате в одном из населенных пунктов разрушены более 15 жилых домов. Также сейчас отсутствует свет, вода и газоснабжение. Без жертв и пострадавших.

Баштанский район: Сегодня, 12 октября, в 00:00, 02:00 и 04:30 обстрелов подверглась Широковская община. Попадания зафиксированы по сельскохозяйственным угодьям. Пострадавших нет.

В Первомайском районе день и ночь прошли относительно спокойно.

В Вознесенском районе попадание в результате обстрелов не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 октября 2022 года российские оккупанты обстреляли Запорожье. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется.