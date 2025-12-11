Виталий Ким ответил, существует ли сейчас угроза для Николаева и области

Виталий Ким.

На юге Украины российская армия не осуществляет накопления сил, не проводит подготовку к переправам. В частности, об этом свидетельствуют разведки и ситуация на линии фронта.

Об этом рассказал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире «Еспресо».

По его словам, военные называют юг страны «менее приоритетным направлением»,

«У врага в планах и задачах — информационная атака, чтобы довести до абсурда ситуацию, как все очень плохо, чтобы серьезно не воспринимались другие вещи. Те, кто здесь стоит по линии, и здесь живут, понимают, что в направлении Николаева, Николаевской области захватчики даже близко к берегу не стоят», — подчеркнул Ким.

Ситуация в Херсонской области стабильная, контролируется через реку, говорит глава Николаевской ОВД. Однако, отметил он, ВСУ также не производят атакующих действий. В свою очередь, у противника нет ни накопления войск, ни подготовки к каким-либо переправам.

«В ближайшие пару месяцев это точно невозможно. Если российские оккупанты начнут что-то подобное готовить, то это у них займет длительное время. Сейчас можно спать спокойно и смотреть на это, как вбросы российской пропаганды», — резюмировал Виталий Ким.

Напомним, ранее Кремль предложил соглашение о якобы ненападении на Одессу и Николаев как «уступку» в мирных переговорах. Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что объективно русские войска не способны захватить эти украинские города. В то же время заявления Москвы, вероятно, являются частью когнитивно-военных усилий, направленных на влияние на мирные переговоры.

