Виталий Ким ответил, является ли он автором тг-канала "Николаевский Ванек"

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким признался, является ли он автором известного тг-канала "Николаевский Ванек".

Об этом он сказал эксклюзивно в проекте "Храбрые сердца".

На вопрос ведущей, читает ли он посты "Ванька", или сам делает там сообщения, на что Ким ответил: "Уже не могу писать, поэтому конечно сейчас читаю и взаимодействую с ним. Во многом тг-канал изменился, но осталось одно — тот же режим работы остался таким, каким был в первые 8 месяцев. Вчера мы до 3 ночи мониторили небо, передавали информацию, но я туда не пишу. Мы просто сотрудничаем. Администратор этого канала — это независимый человек со своими мыслями".

Отметим, что телеграмм-канал "Николаевский Ванек" информирует украинцев о воздушных угрозах от российских ракет и дронов, на него подписаны более двух миллионов человек. Долгое время авторство канала приписывали Виталию Киму.

Напомним, Виталий Ким призвал жителей Николаева и Николаевской области просят не одевать камуфляжи и военную форму, если они не военные и не выполняют задачи.

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