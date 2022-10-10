Виталий Ким: под массированные ракетные атаки россияне готовятся бежать с оккупированных территорий в Херсонской области

Оккупанты на Херсонщине продолжают "перегруппировываться" в сторону российской границы.

В Херсонской области оккупанты и дальше продолжают "отрицательное наступление". Они отбирают у людей плавсредства и готовятся к бегству.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Русня под шумок продолжает отбирать лодки у местного населения на Херсонском направлении. План негативного наступления у них никто не отменял", — написал Ким.

Напомним. что сегодня, 10 октября, российские кафиры обстреляли Николаев ракетами С300. Зафиксировано 10 "прилетов". Предварительно обошлось без жертв. Работы по ликвидации последствий обстрелов ведутся.

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