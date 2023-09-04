Виталий Ким раскрыл секрет легендарной фразы "Добрый вечер, мы из Украины"

С начала полномасштабного вторжения образ председателя Николаевской ОВА Виталия Кима ассоциировался с фразой "Добрый вечер, мы из Украины". Этой фразой он начинал свои видеообращения.

О происхождении этой фразы Ким рассказал в проекте Цель 4.5.0 телеканала Интер.

Я решил это забрендировать для того, чтобы Украина была в каждом выпуске новостей на слуху. Это идея моей советницы Виктории Олейник, которая создала Телеграмм-канал и отвечает за медиа-политику Николаевской области», — прокомментировал он.

“Мы общались с ребятами, охранявшими нашу область. Это ребята из групп сопротивления, сейчас они уже в бригадах и специальных операциях. Они здоровались со мной и говорили между собой именно так: "Добрый вечер, мы из Украины". Я сказал, что мы будем использовать это, чтобы люди помнили, что мы все украинцы и что это объединяющий фактор”, — отметил Виталий Ким.

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