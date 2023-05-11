Виталий Кличко инициирует бесплатное лечение украинских бойцов в немецких клиниках

Соответствующее письмо он адресовал новоизбранному мэру Берлина Каю Вегнеру, пишет международное издание Politico.

«Около 250-500 украинских военнослужащих будут ежемесячно нуждаться в лечении утраченных конечностей. По крайней мере некоторым из этих пациентов можно было бы оказать помощь в вашем городе, учитывая специальную экспертизу клиник в Берлине — но пока, к сожалению, невозможно возместить расходы в вашем городе», - говорится в письме Виталия Кличко.

Германия пообещала, что раненые украинские гражданские лица и военные получат небюрократический и быстрый доступ к высококачественной медицинской помощи. Однако по финансовым вопросам до сих пор существует неопределенность, пишет издание.

«Мы не всегда уверены, что Германия возместит расходы на лечение наших военных, которые приезжают в Германию для лечения последствий сложных военных ранений. Нам нужно… прагматичное и безопасное разъяснение финансирования Берлином и Германией», - отметил в своем письме Виталий Кличко.

Мэр Киева также выступил за «активизацию дружеских отношений между двумя столицами в направлении побратимства». И отметил, что был бы очень рад, если Киев и Берлин смогут на примере военных госпиталей «развивать будущее партнерство и презентовать его внешнему миру».