Виталий Козловский перестал общаться с сестрой в России: "Проклял и послал куда подальше"

Украинский певец Виталий Козловский признался, что прекратил общение со своими родственниками из России.

Артист, недавно выпустивший эмоциональный трек "Інша весна" поделился, что у него по линии отца есть сводная сестра, проживающая в Москве. Отец певца скончался в августе прошлого года. Козловский говорит, что сегодня ему было бы очень тяжело жить с его честным отношением к жизни.

"Его дочь и внук проживают в Москве, он бы не смог воспринимать это нормально. И конфликты были бы. Я с ними сегодня не общаюсь. Первые десять дней еще пытался с ними говорить, объяснять, но тщетно. Многих проклял и послал куда подальше", – рассказал Козловский, пишет "КП" в Украине".

Исполнитель поделился, что с мужчинами ЖК, в котором он проживает, они собрались и охраняют дома. С начала войны Козловский был и остается в Киеве, хотя сам родом из Западной Украины и имеет там много родственников и друзей:

"Я все время был и остаюсь в Киеве, никуда не убегал, хоть я родом из Западной Украины, у меня там куча родственников. Там расселял всех, кого только можно было – по своим кумам, родственникам, знакомым, друзьям, одноклассникам", — рассказал Виталий.

Козловский признался, если случится так, что в их ЖК зайдут российские войска, то он готов умереть, если убьет хотя бы одного захватчика.

"Если случится так, что сюда зайдут российские войска, то я хочу умирать не с преломленными за голову руками и стоя на коленях. Если и умирать, то хочу убить по меньшей мере одного рашиста. Если уйду на тот свет, то со мной уйдет и хотя бы одна сволочь, которая приперлась сюда, когда ее не ждали и не ждут", — сказал артист.

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