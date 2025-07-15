Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин / © УНИАН

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Руководитель Центра противодействия коррупции и военный Виталий Шабунин оказался в центре громкого скандала.

Государственное бюро расследований (ГБР) обвиняет его в уклонении от военной службы и мошенничестве, в то время как сам активист называет это давлением за антикоррупционную деятельность.

Это дело вызвало значительный резонанс в обществе, ведь многие общественные организации и нардепы стали в защиту Шабунина, в то же время как значительная часть имеет противоположное мнение.

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ТСН.ua собрал все подробности скандала.

Кто такой Виталий Шабунин

Виталий Шабунин — это известный украинский общественный деятель, председатель правления Центра противодействия коррупции (ГПК). В течение многих лет он активно боролся с коррупцией в Украине.

Он родился 26 ноября 1984 года в городе Ровно.

В 2006 году был избран депутатом горсовета Ровно. Во время своей каденции Шабунин был помощником депутата Верховной Рады Украины Виктора Матчука, а затем Леси Оробец.

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В 2008 году переехал в Киев, где присоединился к гражданской сети «Опора», и возглавил молодежную организацию «Всеукраинский фонд региональных инициатив».

Виталий Шабунин / © facebook.com/vitaliy.shabunin

Виталий Шабунин в 2012 году вместе Дарьей Каленюк создал Центр противодействия коррупции, который и возглавил.

Центр противодействия коррупции — общественная организация, которая контролирует госзакупки и борется с коррупцией в этой сфере, лоббирует антикоррупционные законы. Финансируется организация благодаря поддержке международных доноров.

В 2013-2017 годах вел предпринимательскую деятельность в сфере консультирования по коммерческой деятельности и управлению.

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Виталий Шабунин также активно выступал за внедрение системы электронного декларирования, а с июня 2015 года возглавил Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро.

Также известно, что после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Виталий Шабунин мобилизовался в Сил ТрО.

Впоследствии его переводили несколько раз в разные бригады на разные должности.

В чем обвиняют Шабунина

Виталий Шабунин фигурирует в ряде скандалов, касающихся его военной службы.

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На протяжении 2023-2024 годов в СМИ появилась информация об обвинении в адрес Шабунина в:

незаконном пользовании служебными командировками и получении премий во время службы в ВСУ;

использовании автомобиля, предназначенного для ВСУ, в своих целях.

Тогда Шабунин публично заявлял, что добровольно вступил в ВСУ с начала полномасштабной войны, но в военных документах его называют мобилизованным. Он утверждает, что на второй день вторжения присоединился к ТРО для защиты Киева, а после освобождения области занимался:

реформированием тыла и борьбой с коррупцией;

развитием цифровых систем ВСУ;

спецпроектами, такими как поставка связи и поддержка военных стартапов.

Он участвовал в боевых действиях в составе 207-го батальона ТРО, а осенью 2023 года перешел в другое подразделение. Тогда в июне 2024 Шабунина перевели в Центр инноваций Минобороны.

Уголовное производство и хронология конфликта

В 2024 году Государственное бюро расследований открыло уголовные производства в отношении главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина за:

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уклонение от службы (ст. 409 УК),

подделка документов (ст. 358 УК).

Тогда Государственное бюро расследований приступило к следственным действиям в отношении Шабунина в ответ на заявление адвоката Ростислава Кравца, который действовал вместе с журналистом Владимиром Бойко и организацией «Общественный совет добродетели».

«Второе производство связано с тем, что Шабунин предоставил в воинскую часть, где он в то время фиктивно считался на службе, несколько писем за подписями председателя НАПК Новикова и заместителя председателя НАПК Сытника, по которым эти высокие достойники просили командира прикомандировать к ним солдата Шабунина», — заявляет.

Бойко отмечал, что после скандала руководство НАПК, осознавая незаконность таких писем, начало отрицать их существование, обвинив Шабунина в их подделке.

В декабре 2024 года суд обязал ДБР рассмотреть заявление о его возможной подделке документов и уклонении от мобилизации.

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В феврале 2025 года Шабунина перевели из Киева на Харьковщину. Тогда Шабунин увязывал это с его публичной критикой власти.

В июле этого же года ДБР проводит обыски у Шабунина и вручает ему подозрение.

Киевский суд 15 июля начал рассмотрение дела и избрал меру пресечения Шабунину.

Обыски в Шабунине и объявления о подозрении

В июле 2025 года ДБР провело обыски у Виталия Шабунина, его семьи и в военной части в Чугуеве. По данным ЦБК, у него изъяли телефон, компьютер жены Шабунина и гаджеты их детей (7 и 10 лет).

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Сами обыски организация считает давлением критики ОП и Ермака.

В ЦБК заявили, что следственные действия происходили без судебного решения, а Шабунин уже месяцами не проживает по обыскиваемому адресу. Вероятно, это связано с уголовным делом против его бывшего командира Виктора Юшко, которое касается командировок Шабунина в НАПК.

«Мы считаем, что несколько дней назад Виталия специально перевели подальше от Киева/Харькова, чтобы на место обыска не смогли вовремя приехать адвокаты. То, что забрали телефон, свидетельствует о желании ДБР отследить все контакты Виталия», — сообщила исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк.

Исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк / Источник: Facebook Daria Kaleniuk

Впоследствии после обысков Шабунину сообщили о подозрении.

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ДБР утверждает, что активист уклонялся от службы, получая зарплату (более 50 тысяч гривен), но не появляясь в части. Там отметили, что он обвиняется в незаконном использовании армейского внедорожника для личных нужд.

В ведомстве уверяют, что процессуальные действия не связаны с его антикоррупционной деятельностью.

Что говорят в Центре противодействия коррупции

Центр противодействия коррупции считает уголовное дело против Шабунина политической расправой. Представители организации утверждают, что это попытка остановить их деятельность, в частности, критику законопроектов вроде амнистии для оборонных коррупционеров, передает издание DW.

Елена Щербан из ЦБК предполагает, что следствие ищет компромат для дискредитации организации. Шабунину назначили ежедневные допросы на неделю.

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Сам Шабунин отрицает обвинения в уклонении от службы, подчеркивая, что ушел в армию добровольно в 2022 году. В своем Telegram-канале он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в преследовании критиков власти, назвав это шагом к «коррупционному авторитаризму».

«Шагом на пути к коррупционному авторитаризму Зеленского есть и уголовные производства против меня и других критиков или обличителей. Догнать. Запугать. На примере нескольких показать всем, что, если захочет, может делать что угодно и с кем угодно», — говорится в сообщении.

Сам Шабунин в интевью УП отрицал обвинения в незаконном использовании волонтерского авто. Он заявил, что официального подозрения ему не предъявляли, и обратился к руководителю ГБР Алексею Сухачеву с требованием либо принести извинения за ложные заявления, либо официально вручить подозрение.

По версии следствия, Шабунин якобы манипулировал руководством НАПК и своим командиром, чтобы получить командировку в агентство. Его обвиняют в том, что он таким образом вроде бы уклонялся от боевых задач и незаконно получил 220 тыс. человек. грн (из них 40 тыс. — налоги).

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Виталий Шабунин, глава ЦБК

«Обманул я и комбата — он тоже согласился с этим, и меня откомандировал. Почему я сделал это? Умысел заключался в том, чтобы украсть за пол года 220 тысяч гривен, из которых 40 тысяч — это налоги. А еще трактуют телеграмм-каналы, ради того, чтобы не выполнять боевых задач. Так звучит текст подозрения, — рассказал активист.

Шабунин отрицает эти обвинения, утверждая, что не получал боевых выплат во время работы в НАПК.

Резонансное дело Шабунина

Уголовное дело Шабунина вызвало широкий общественный резонанс после обысков в его помещении и официального оглашения подозрения. Кроме того, активиста начали массово поддерживать гражданский сектор и оппозиционные круги.

В частности, после обысков у Шабунина защиту выступили народные депутаты такие как, Ярослав Железняк (из фракция «Голос»), Ирина Геращенко (Нардепка от «ЕС»).

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«Члены депутатской фракции ЧП „ГОЛОС“ призывают власти остановить незаконные действия правоохранительных органов и предоставить публичные разъяснения ситуации вокруг давления на Виталия Шабунина и его семью», — написал Железняк в Telegram.

В свою очередь нардепка Ирина Геращенко назвала ДБР инструментом «расправы с политически невыгодными лицами.

«Европейская Солидарность требует немедленной перезагрузки ДБР, которая из правоохранительного органа превратилась в Государственное Бюро Расправ с оппозицией, критиками власти, бизнесом и неугодными Банковой», — написала Ирина Геращенко.

Также свою поддержку выразили более 60 украинских общественных организаций, среди которых Институт массовой информации. Антикоррупционный штаб, Гражданская сеть ОПОРА и другие.

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Они призвали президента, а также главу Офиса генпрокурора Руслана Кравченко и руководителя ГБР Алексея Сухачева не допускать использование системы правосудия для политических расправ и преследований критиков власти.

В то же время значительная часть имеет противоположное мнение.

Общественный деятель Виталий Дейнега заявляет, что «ГПК занимается шантажом, медиа-киллерством и борьбой за влияние, прикрываясь антикоррупционной деятельностью».

«И пока грантодатели и гражданское общество готовы это толеровать — коррупционерами у нас и дальше будут считаться те, кто им не нравится, а порядочными людьми — те, кто с ними дружит», — написал он на своей странице в Facebook.

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Ветеран Алексей Сталкер назвал подозрение Шабунина важным сигналом уклоняющимся.

«Подозрение Шабунина — важный сигнал всем мобилизованным уклончанам из тылового батальона „Невидимка“: нельзя паразитировать на ВСУ», — написал военнослужащий.

В то же время военный псевдо «Бабак» отметил недопустимость политической активности в армии.

«Есть вещи, которые не подлежат обсуждению. Во время войны Вооруженные Силы должны быть вне политики. Точка. Потому невозможно одновременно воевать и строить политическую карьеру. Это либо одно, либо другое. И точно нельзя „служить для галочки“, чтобы потом в предвыборной брошюре гордо написать „участник боевых действий“, — написал он в Telegram.

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Слушание дела в Печерском суде

Во вторник, 15 июля, в Печерском районном суде Киева состоялось слушание по делу Виталия Шабунина, во время которого ему избирали меру пресечения.

О судебном заседании, как отмечалось в ЦПК, Шабунин узнал после того, как эта информация появилась в Telegram-каналах, связанных с Офисом президента и Государственным бюро расследований.

© ТСН

По информации СМИ, Шабунин перед началом заседания подверг критике законопроект, который по его словам, предусматривает избегание ответственности за коррупции при закупке оружия.

Зал суда был заполнен, ведь дело Шабунина вызвало большой резонанс в обществе.

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Слушание дела по Виталию Шабунину / Фото: Mykhailo Tkach

Слушание дела по Виталию Шабунину / Фото: Mykhailo Tkach

Слушание дела по Виталию Шабунину / Фото: Mykhailo Tkach

После начала слушания защита Виталия Шабунина заявила об отводе судьи Печерского суда Светлане Гречаной.

Дело в том, что ЦПК в свое время публиковал критические сообщения о судье Гречане. Другой судья будет решать вопрос отвода», — отметили в ЦКП.

Однако суд не принял доказательства, которые защита просил приобщить к делу. Прокуроры отметили, что не было представлено никаких доказательств предвзятости судьи Гречаной.

В результате Печерский суд Киева назначил антикоррупционному активисту и военному Виталию Шабунину меру пресечения — личное обязательство.

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Срок действия — до 20 августа.

На Шабунина возложили следующие обязанности:

прибывать по вызову следователя, судьи или прокурора,

не отлучаться с места, где несет службу, за исключением выполнения военных задач;

воздерживаться от общения с работниками НАПК, бывшим командиром Юшком и представителями части,

не посещать здание НАПК,

сдать паспорт для выезда за границу.

В ЦКП отметили, что решения суда будут обжаловать и подавать апелляцию.

Первый заместитель руководителя Специализированной прокуратуры обороны Центрального региона Михаил Балан заявил, что обыски 11 июля были законными, что подтвердил суд.

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По его словам, технику жены и детей подозреваемого вернут после следственных действий. Вопрос о волонтерском авто исследуется, но подозрения Шабунина по нему не объявляли.

Балан также отрицал обвинения в политическом давлении, подчеркнув, что расследование длилось полтора года, а подозрение подтверждено судом.

«Об обвинениях в политическом давлении. Давайте будем откровенны, наш подозреваемый не является политиком, следователем осуществлялось досудебное расследование в течение полутора лет, собраны достаточные доказательства, на основании которых ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, обоснованность которой сегодня проверена и подтверждена судом при избрании ему меры пресечения», — подчеркнул он.

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