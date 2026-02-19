- Дата публикации
Украина
99
1 мин
Виткофф и Кушнер доложили Трампу о результатах встречи делегаций по Украине - Axios
Дональда Трампа проинформировали о результатах очередного раунда переговоров с Россией и Украиной о завершении войны.
Специальный посланник США Стив Виткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер проинформировали президента США Дональда Трампа о результатах переговоров с Россией и Украиной о завершении войны.
Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.
«Виткофф и Кушнер уже проинформировали Трампа о результатах переговоров с Ираном, встречах делегаций по Украине и проинформировали о заседании Совета мира, которое состоится уже завтра», - написал Равид.
Мирные переговоры в Женеве
18 февраля завершились двухдневные переговоры в Женеве по завершению войны. Глава Офиса президента Украины и участник украинской делегации Кирилл Буданов заявил, что разговор был непростым , но важным, а команда Украины готовится к продолжению уже в ближайшее время.
Со своей стороны руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были «трудными, но деловыми» . Он добавил, что новая встреча по Украине «пройдет в ближайшее время».
Впоследствии представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заявила, что на переговорах в Женеве обе стороны достигли значительного прогресса , однако впоследствии состоится еще один этап переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что еще в текущем месяце состоится новый раунд переговоров с Россией, к которым присоединятся представители европейских стран.