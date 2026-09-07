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Приезда Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киеве ожидали давно. Но с начала своего второго президентского срока Трамп и его администрация предпочитали отправлять своих спецпредставителей в Россию. Виткофф, до этого занимавшийся еще и Ближним Востоком, но безуспешно, встречался с Путиным в Москве и Питере уже шесть раз. Кушнер — зять Трампа и один из самых доверенных его помощников — дважды. Причем настолько доверенный, что, к примеру, в середине августа у Кушнера была двухчасовая встреча с лидерами террористического ХАМАСа.

Виткофф и Кушнер должны были добраться до Киева правительственным американским самолетом прямо из Москвы. Но, по словам Владимира Зеленского, россияне своими ударами, в частности, по «Борисполю» и «Жулянам» накануне, сделали все, чтобы этого не произошло. Поэтому в Киев спецпосланники Трампа прибыли из Польши. Украинский президент встретил их у Софии Киевской. Американские гости послушали небольшую экскурсию. Наверное и о том, что собор построен задолго до появления Москвы. И почти наверняка Виткофф и Кушнер смогли воочию увидеть последствия российских ударов по Киеву, в том числе по зданию СБУ, которое находится возле Софии Киевской.

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Отправляя Виткоффа и Кушнера в Москву и Киев, Трамп заявил, что его спецпосланники едут с «предложением о прекращении войны». Что они обсуждали с Путиным в Кремле больше трех часов пока известно лишь со слов помощника главы Кремля Юрия Ушакова. Он в очередной раз заявил о «необходимости устранения всех причин конфликта» и вдруг вспомнил о перезахоронении выдающихся украинских деятелей. Находясь в Киеве, спецпосланники Трампа откровенно заявили, что к зиме завершение войны вряд ли будет, но объявили о «новых идеях, которые могут быть полезными для этого процесса».

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О чем на самом деле был первый визит Виткоффа и Кушнера в Киев? Что они привезли от Путина из Москвы? И возможно ли возобновление настоящих переговоров по крайней мере о прекращении огня? Читайте в материале ТСН.ua.

Перемирие к зиме: восстановление трехстороннего формата

По информации Axios, Виткофф и Кушнер сказали Зеленскому, что хотели бы увидеть прорыв к зиме. И журналисты спросили об этом на итоговой пресс-конференции в Киеве в воскресенье вечером, 6 сентября. По словам Кушнера, завершение войны до зимы не гарантировано, но Соединенные Штаты над этим работают. В частности, во время визита в Москву они обсудили с Путиным некоторые идеи, которые до сих пор не сработали.

«Задача президента Трампа и наша со Стивом — создать мирный пакет. Речь идет не только о прекращении конфликта. Президент Трамп прежде всего сосредоточен на том, как создать рамочное соглашение, которое действительно могло бы привести к длительному миру», — сказал среди прочего Кушнер.

Украинский президент подтвердил, что действительно было несколько новых идей, выразив надежду, что в ближайшие недели «у нас будет возможность — Украина-Америка-Европа — проговорить некоторые детали, которые сегодня вслух не хочется говорить».

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Речь также шла о возобновлении переговоров в трехстороннем формате между украинской, российской и американской сторонами. Этот формат существовал до февраля, пока США не начали очередную войну против Ирана. Правда, американцы в этом формате выступали скорее в роли посредника на стороне России. Нельзя сказать, что сейчас позиция администрации США кардинально иная. На пресс-конференции в Киеве Виткофф снова говорил, что их задача — сблизить стороны — Украина и Россия должны прийти к согласию. Однако, как заявил украинский президент, похоже, что война будет продолжаться и зимой. Путин избрал путь эскалации и не собирается останавливаться. А возобновление переговоров в трехстороннем формате, по словам Кушнера, возможно в течение полугода.

Что Виткофф и Кушнер привезли из Москвы: выборы и санкции

Владимир Зеленский пошутил, что Виткофф и Кушнер в Киеве «сработали лучше, чем системы Patriot». Накануне в Кремле заявили, что не будут бить по Киеву в течение трех суток из-за визита американской делегации. Однако если даже зять Трампа выразил надежду на возобновление переговоров в трехстороннем формате в течение полугода, то есть уже скорее весной, ведь Путин прямо сказал, что сделал ставку на «зимнюю кампанию» по уничтожению украинской энергосистемы, какой же была настоящая цель визита Виткоффа и Кушнера в Москву и Киев?

Примечательно, что в американской делегации также был и.о. руководителя санкционного департамента Минфина США Джин Ланге Не сложно догадаться зачем. Представители администрации Трампа на разных уровнях повторяют, что для урегулирования войны и Россия, и Украина должны чем-то уступить и что-то получить взамен. Кремль, очевидно, должен получить ослабление санкций. От Киева требовали территориальных уступок. Как известно, Белый дом напрямую связывал предоставление Украине гарантий безопасности с выходом Сил обороны Украины из Донбасса.

«Вопрос Донбасса — это не вопрос только Донбасса. Между нами, я считаю, это вопрос этой войны. Войны и на выживание, и на истощение. И это территориальный вопрос, являющийся целью российской стороны», — отметил Зеленский, добавив, что в России после выборов в Госдуму 18-20 сентября будет мобилизация для этого направления.

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В то же время, посетив Москву и Киев, администрация Трампа преследовала и исключительно свои интересы. ТСН.ua уже писал, что война против Ирана, которую США не могут ни выиграть, ни завершить, существенно пошатнула рейтинги Трампа и республиканцев. На промежуточных выборах в Конгресс в начале ноября с высокой вероятностью они потеряют большинство в Палате представителей. С Сенатом ситуация тоже шаткая. А взаимные удары между США и Ираном, военно поддерживаемыми Россией и Китаем, возобновились после тайного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

На этом фоне цены на горючее в Соединенных Штатах снова бьют рекорды. А это, как известно, традиционный маркер американского избирателя. Однако вместо того, чтобы честно признать, что к этому привела очередная война против Ирана, администрация Трампа начала обвинять Украину. На минувшей неделе министр финансов Скотт Бессент заявил, что мировой энергетический кризис также спровоцировали украинские удары по российским НПЗ. То же повторил и министр энергетики Крис Райт как раз тогда, когда Виткофф и Кушнер находились в Киеве.

К тому же, напомним, как весной, в разгар ударов Ирана по американским военным объектам в странах Персидского залива (а разведданные для этих ударов Тегерану предоставляла Москва) Кремль предлагал Вашингтону пакетную договоренность: Россия останавливает предоставление Ирану разведданных в обмен на прекращение США предоставлением Украине. Администрация Трампа тогда отказала. Однако это не означает, что вопрос исчез с повестки дня.

По словам президента Зеленского, Виткофф и Кушнер приехали в Киев не зря. К тому же это их первый визит в Украину. Ранее американские переговорщики предпочитали приезжать в Москву, потому что Трамп считал, что Украина проигрывает войну. Однако сейчас и позиции самих США пошатнулись из-за войны против Ирана, которая опустошила вооруженные склады Пентагона и снизила боеготовность американской армии. При этом Кремль всячески исключает возможность переговоров с представителями ЕС. Так что если спецпредставители администрации Трампа хотят возобновить переговоры, нужно использовать этот шанс.

«После обсуждения с посланниками из США, как достичь мира в войне Путина против Украины, Путин снова объявил, что самое важное — устранить первопричины войны. Первопричины войны — сам Путин, его решение оккупировать Крым в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022 году. Это впервые, когда я соглашаюсь с Путиным: настоящие „первопричины“ войны следует устранить», — дописал в соцсети Х еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Дата публикации 19:45, 06.09.26 Количество просмотров 47 Спецпосланцы Трампа в Киеве: первые подробности и реакция Зеленского! Путин приказал усилить удары

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