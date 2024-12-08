Война может занять десятилетия: какие регионы планирует захватить Путин и что изменится в 2025 году

Война может занять десятилетия. Эксперт рассказал о намерениях диктатора, чемодане Шольца и угрозе для Запорожья.

Какие регионы планирует захватить Путин и к чему готовиться в 2025 году – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

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Интересы Шольца и серебристый чемодан

Россия продолжает воздушный террор Украины и увеличивает военное давление на отдельных участках фронта. То, что Путин не желает прекращения войны, осознали даже европейские лидеры. Например, канцлер Германии Олаф Шольц, звонивший по телефону российскому диктатору. Все чаще западные политики говорят, что Путин не прекратит террор против нашего государства, и эта война может продолжаться годами, а мир в Украине якобы невозможен без территориальных потерь. По мнению военного эксперта Игоря Романенко, Олаф Шольц продолжает находить возможности, чтобы получить статус активного миротворца в этой войне.

"Немецкий политик не стал тем лидером, который бы действовал активно и решительно по поддержке Украины. Да, действительно, Германия нам очень помогает, особенно, в части ПВО, и мы ей благодарны за это. Но в действиях канцлера Шольца мало решимости, он такой себе "европейский Салливан" со всеми вытекающими последствиями. Особенно, когда канцлер Германии пытался по телефону поговорить с Путиным в отношении какого-нибудь призрачного перемирия в этой войне"

Эксперт добавил, что такое поведение немецкого канцлера влияет на приближение выборов в Германии. С этим связывают и визит канцлера в Киев, потому что нужно поднимать рейтинг. В украинской столице Олаф Шольц не был 2,5 года, поэтому удивил всех, когда вышел из поезда на киевском вокзале, держа в руках большой серебристый чемодан.

По мнению Романенко, Шольц прекрасно понимает, что удержаться на должности он сможет только в том случае, если покажет существенный прогресс в вопросе выхода на паузу по ведению боевых действий в Украине. А это очень сложно сделать, несмотря на попытки немецкого канцлера. Имеющиеся сейчас обстоятельства свидетельствуют о том, что озвученные предложения от Шольца неприемлемы для Путина. Немецкий канцлер делает все это для укрепления своего рейтинга. К тому же его конкурент на выборах занимает более решительную позицию. По крайней мере, в своих заявлениях он обещает предоставить Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus, а вот Шольц этого не делает. Он приехал в Киев на встречу с нашим президентом, привез загадочный чемодан. И людей больше интересовало, что в том чемодане, чем сам визит.

Какие планы у диктатора

Романенко считает, что сейчас большинство европейских политиков ищут пути, как остановить Путина. Кто пытается помогать оружием, а кто надеется, что на Россию может повлиять Китай, если нажать нужные рычаги дипломатическим путем. По словам военного эксперта, большинство выступает за то, что нужна пауза в этой войне – остановка ведения боевых действий. Но возникает вопрос: а на каких условиях это делать? По положению дел, которые сейчас находятся на фронте, Путин не заинтересован останавливать боевые действия. И это при том, что военный ресурс РФ существенно снизился – россияне ежедневно и ежемесячно несут огромные, рекордные потери. Но это не останавливает российский диктатор от планов продолжать боевые действия. Напротив, он усугубляет агрессивный режим ведения войны.

Генерал-лейтенант добавил, что видит определенную градацию в действиях российского диктатора. Прежде всего, Путин стремится реализовать вопросы, связанные с Донецкой и Луганской областями – захватить их в пределах существующих границ. Именно поэтому враг концентрирует большие силы в направлении Курахово, Покровска и других городов региона. Параллельно с этим российский диктатор стремится решить больной для себя вопрос – Курщину. Эксперт объяснил, что Путин вписал в свою конституцию Запорожье и Херсон, поэтому попытается захватить эти области Украины.

"Но думаю, что перед этим для него более приоритетная цель - вытеснить наши войска из Курщины. Это сейчас будет задача №1 для его генералов. Они уже несколько продвинулись на Курщине, остается где-то 500-600 квадратных километров, которые контролируют наши Силы обороны . Путин будет делать все возможное, чтобы лишить Украину такого "актива" как Курщина на момент возможных переговоров"

Игорь Романенко отметил, что после выхода на границы Луганской и Донецкой областей решения вопроса на Курщине, следующими этапами в плане Путина будут Запорожская и Херсонская области. По словам военного эксперта, на Херсонском направлении врагу будет очень сложно вести боевые действия, придется форсировать Днепр и фактически штурмовать высокий правый берег. С военной точки зрения это очень сложные условия для ведения боевых действий. Именно поэтому Путин сосредотачивает свое внимание прежде всего на Запорожье, но пока этого не делает, потому что войска по этому направлению перебросили на Курщину. Он добавляет, что в случае успешных действий на Курщине враг вернется в Запорожское направление, чтобы вести там активные боевые действия, ведь они к этому готовились, но были вынуждены отвести войска. После возвращения и успешных действий у россиян уже не будет прямой необходимости форсировать Днепр, они смогут повернуть возле Запорожья и по суше идти в сторону Херсона.

Должны усилить мобилизацию

Эксперт объяснил, что в связи с такими действиями противника наша стратегическая оборонная операция нуждается в значительных ресурсах, дополнительных средствах для поражения и боеприпасах. Романенко считает, что только при их наличии мы сможем перейти к стабилизации ситуации на фронте. Кроме этого, нам нужно решить внутренний вопрос с мобилизацией, прежде всего, это подготовка новобранцев для эффективного ведения боевых действий. К сожалению, мы уже потеряли очень много времени, пустив мобилизационный вопрос на самотек, перебрасывая с ведомства на ведомство. Нам нужно улучшить ситуацию с мобилизацией. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше, – отмечает Игорь Романенко.

Контратаки или контрнаступление

В Сети уже начали обсуждать планы о возможности контрнаступления наших сил обороны. О такой возможности ранее рассказал главком Александр Сырский. По словам Игоря Романенко, ситуация на фронте очень тяжелая, особенно на Кураховском и Покровском направлениях и говорить о контрнаступлении рано. Сырский не волшебник, чтобы волшебством принципиально изменить ситуацию на фронте. Он может это сделать при единственном условии, если государство даст ему все необходимые ресурсы. Эксперт считает, что сейчас речь идет о контратаках, которые могут помочь стабилизировать ситуацию на востоке или помогли удержать наши позиции на Курщине. Какими они будут и будут ли вообще, увидим в ближайшее время.

Когда прекратят ведение боевых действий

Все чаще в информационном пространстве ходят слухи о возможности окончания войны в 2025 году. Об этом не раз говорил президент Украины Владимир Зеленский. В том числе и на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом. Более того, Зеленский даже отметил, куда должна пойти Россия.

ТСН.ua поинтересовался у Игоря Романенко, действительно ли можно завершить войну в 2025 году.

"Нужно разделять вопросы прекращения боевых действий и окончания войны. Война может продолжаться еще десятилетия, вплоть до подписания соответствующих документов. По крайней мере, именно этого хочет Путин и обязательно на условиях капитуляции. Украина на такое никогда не пойдет. Поэтому сейчас речь идет только о приостановлении ведения. боевых действий. Это совсем другое. в 2025 году"

Генерал-лейтенант добавил, что прекращение боевых действий стремится большинство причастных к войне сторон. Это нужно и Украине, чтобы соответствующим образом переформироваться. Но это не означает окончания войны в классическом понимании. Романенко считает, что война будет продолжаться на следующем этапе в военном или дипломатическом формате. Нужна пауза в ведении боевых действий. Вопрос в том, насколько партнерам удастся дожать санкциями Путина, у которого позиции значительно лучше, и он продолжает ракетный террор и захватывает украинские земли. Повлиять на Путина могут США и наши союзники. Сейчас российский диктатор отчаянно использует "окно возможностей", которое у него есть до дня вступления в должность президента Трампа. Новый президент США уже пытается с командой решать некоторые направления, например, по остановке ведения войны Израиля с Палестиной и ищет подходы к остановке боевых действий в Украине.

Ранее Зеленский сказал, что войну нельзя закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал.

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