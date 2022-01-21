Вижу цель, не вижу препятствий: в Тернопольской области полицейские врезались в собственный блокпост, пока преследовали нарушителя (фото)

Местные говорят, что причина столкновения — гололедица на дороге.
В Тернопольской области автомобиль патрульных во время преследования нарушителя врезался в собственный блокпост. Один из полицейских получил ранения.
Об этом в Facebook сообщил местный общественный активист Роман Довбенко.
"В то время, когда районные полицейские умудряются ездить на допотопных автомобилях с условно квадратными колесами, то областные патрульные систематически разбивают новенькие автомобили, да еще не как небуть, а испытывая на прочность стены своего же административного поста", — написал активист.
Как сообщает Патрульная полиция Тернопольской области, 21 января в 4:25 утра правоохранители заметили авто марки BMW с литовской регистрацией. Автомобиль нарушил правила дорожного движения Украины, а когда по требованию полицейских водитель BMW не остановился, правоохранители бросились его догонять.
Местные говорят, что причина столкновения — гололедица на дороге. В результате аварии пострадал один из полицейских. Он, вероятно, получил перелом позвонка.
В то же время коллега активиста Довбенко, Андрей Объещик на своей странице в Facebook пишет, что у патрульного, управлявшего полицейским авто, нет водительского стажа. В то же время в областной патрульной полиции Тернопольской области это заявление отвергли.
Напомним, в Волыньской области в результате ухудшения погодных условий, во время работы перевернулась снегоуборочная машина.
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