Вижу цель, не вижу препятствий: в Тернопольской области полицейские врезались в собственный блокпост, пока преследовали нарушителя (фото)

Вижу цель, не вижу препятствий: в Тернопольской области полицейские врезались в собственный блокпост, пока преследовали нарушителя (фото)

Местные говорят, что причина столкновения — гололедица на дороге.

В Тернопольской области автомобиль патрульных во время преследования нарушителя врезался в собственный блокпост. Один из полицейских получил ранения.

Об этом в Facebook сообщил местный общественный активист Роман Довбенко.

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"В то время, когда районные полицейские умудряются ездить на допотопных автомобилях с условно квадратными колесами, то областные патрульные систематически разбивают новенькие автомобили, да еще не как небуть, а испытывая на прочность стены своего же административного поста", — написал активист.

Как сообщает Патрульная полиция Тернопольской области, 21 января в 4:25 утра правоохранители заметили авто марки BMW с литовской регистрацией. Автомобиль нарушил правила дорожного движения Украины, а когда по требованию полицейских водитель BMW не остановился, правоохранители бросились его догонять.

Местные говорят, что причина столкновения — гололедица на дороге. В результате аварии пострадал один из полицейских. Он, вероятно, получил перелом позвонка.

В то же время коллега активиста Довбенко, Андрей Объещик на своей странице в Facebook пишет, что у патрульного, управлявшего полицейским авто, нет водительского стажа. В то же время в областной патрульной полиции Тернопольской области это заявление отвергли.

Facebook/Андрей Объещик

Facebook/Андрей Объещик

Напомним, в Волыньской области в результате ухудшения погодных условий, во время работы перевернулась снегоуборочная машина.

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