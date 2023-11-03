Вижу готовность не просто защищать Украину, а побеждать в этой войне: Зеленский – о встречах с воинами

Владимир Зеленский отметил, что этой осенью есть хорошие, очень важные результаты в уничтожении российских систем ПВО и боевой авиации оккупанта.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил и поздравил военных ВСУ – воинов артиллерии, ракетных войск и инженерных войск. 3 ноября – профессиональный день именно этих родов войск.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении к украинцам 3 ноября.

Президент отметил государственными наградами защитников и защитниц Украины, поблагодарил командиров.

О новых оперативных возможностях для Украины

"И хочу сейчас сказать каждому воину-артиллеристу, каждому нашему воину ракетных войск и каждому воину инженерных войск – вы действительно наша опора, опора всех сил обороны и безопасности. Именно то, что позволяет всем быть стойкими и определенным подразделениям – идти вперед, продвигаться на фронте – ежедневно прибавлять позиций. Каждые пятьсот метров, каждый километр, которые проходят ребята, – это новые оперативные возможности для Украины, в том числе для наших ракет", — сказал он.

О важных результатах на фронте

Зеленский сообщил, что этой осенью у нас есть хорошие, очень важные результаты в уничтожении российских систем ПВО и боевой авиации оккупанта. "Будем продолжать эту работу и дальше — и я благодарю всех, кто нам в этом помогает", — добавил он.

О замене командующего ССО

Президент сообщил, что провел замену в командном составе Вооруженных сил Украины – назначил полковника Сергея Лупанчука новым командующим Сил специальных операций ВСУ. "Это опытный офицер – боевой офицер, правильный командир и человек, который может добавить нашим Силам специальных операций большей мощности. Ждем новых результатов", — подчеркнул он.

Зеленский сообщил, что командующий Силами специальных операций генерал Виктор Хоренко продолжит выполнять специальные задачи в составе ГУР МО Украины.

О подготовке решения о начале переговоров по вступлению в ЕС

Президент рассказал, что провел подготовительное совещание по поводу следующей недели – политической работы и шагов Украины вместе с Евросоюзом.

"Каждый день используем, чтобы добавить содержание подготовке решения о начале переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз. Временные границы и политические шаги – четко понимаем. Но подписал сегодня важный закон о национальных сообществах. Реализовали еще один критерий для нашей евроинтеграции. Дополнительные гарантии для национальных сообществ в Украине, дополнительные гарантии для нашего движения в Евросоюз. Продолжаем работу дальше по выполнению рекомендаций Еврокомиссии", — подчеркнул он.

О готовности не просто защищать Украину, а побеждать

Владимир Зеленский также рассказал, что он часто видится с военными ВСУ – с теми, кто на передовой, с теми, кто готовится вернуться на передовую, с теми, кто заслуживает государственных наград.

"Каждый раз, когда я вижусь с ними, я вижу готовность не просто защищать Украину, а побеждать ради Украины. Победить в этой войне. Нам – свое делать. Это наша потребность. Я хорошо помню, кто и как был настроен 24 февраля и в первые дни полномасштабной войны. Я помню, что говорили и кто говорил. Кто верил и кто ошибался, не верив в Украину. Стоит быть уверенным в Украине сейчас – так же, как и тогда. Россия хотела Киев – но ее заставили бежать. Хотела Харьков и говорила, что это российский город, но наш Харьков есть и всегда будет свободным. Также Херсон. Так же Одесса. И мы не оставим наших людей на оккупированной территории – я хочу, чтобы они услышали это сейчас. Речь идет о миллионах судеб. Все партнеры знают, что нужно… Для фронта, для нашего неба, для наших городов и для нашего движения. Я благодарю всех в мире, кто помогает! Спасибо всем, кто сражается и работает ради Украины", - сказал президент.

Напомним, Зеленский сообщил об уничтожении на юге вражеской системы ПВО.

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