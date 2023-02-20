Визит Байдена в Киев: соцсети взорвались мемами и шутками — фото

Украинцы отреагировали мемами на приезд в Украину президента США Джо Байдена.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден без анонсированного визита прибыл в Киев утром 20 февраля.

Сеть всколыхнула новость о визите Джо Байдена, пользователи уже "засыпали" Интернет мемами и шутками по поводу его приезда.

ТСН.ua собрал шутливую подборку мемов.

Фото: фото из социальных сетей

Фото: фото из социальных сетей

Фото: фото из социальных сетей

Фото: фото из социальных сетей

Фото: фото из социальных сетей

Фото: фото из социальных сетей

Фото: фото из социальных сетей

Фото: фото из социальных сетей

Фото: фото из социальных сетей

Фото: фото из социальных сетей

Фото: фото из социальных сетей

Фото: фото из социальных сетей

Фото: фото из социальных сетей

Напомним, Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Уже с утра в Сети начала распространяться информауция о возможном приезде американского президента в Украину. В понедельник центральная часть украинской столицы была перекрыта для движения транспорта. В Сети публиковали кадры с движением неизвестного кортежа.

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