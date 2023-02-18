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Визит Байдена в Польшу: планирует ли президент США встретиться с Зеленским

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Визит Байдена в Польшу: планирует ли президент США встретиться с Зеленским

Фото: twitter.com

Лидер США встретится с лидерами Бухарестской девятки.

Во вторник, 21 февраля, лидеры США и Польши Джо Байден и Анджей Дуда обсудят двустороннее сотрудничество, совместные усилия по поддержке Украины и укреплению НАТО, а также поставки военной и гуманитарной помощи Украине через территорию Польши.

Об этом координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби рассказал во время брифинга, сообщает "Голос Америки".

Байден в столице Польши выступит с речью по случаю приближения годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Также американский президент встретится с лидерами Бухарестской девятки. Встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в графике визита Байдена в Польшу пока нет.

Напомним, польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на представителей украинских властей сообщало, что президент Зеленский планирует посетить Польшу с официальным визитом, когда в страну прибудет американский лидер. Официально эта информация не подтверждена.

Также мы сообщали, что во время визита Джо Байдена в Варшаву польский лидер планирует поднять тему увеличения американского военного присутствия в Польше. В свою очередь, Владимир Зеленский пригласил Байдена в Украину.

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Дата публикации
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